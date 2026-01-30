Erfaren byggnadskonstruktör till komplexa sjukhusprojekt
Ramboll Sweden AB / Byggjobb / Helsingborg Visa alla byggjobb i Helsingborg
2026-01-30
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ramboll Sweden AB i Helsingborg
, Malmö
, Halmstad
, Kristianstad
, Varberg
eller i hela Sverige
Om rollen
På Ramboll Healthcare skapar vi hållbara, smarta och trygga vårdmiljöer för framtiden. Vi utvecklar sjukhus och vårdcentraler som främjar god vård och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Genom multidisciplinära team som kombinerar teknik, arkitektur och automatisering skapar vi vårdmiljöer som gör skillnad - på riktigt.
Vi har flera projekt på gång i södra Sverige och söker en erfaren byggnadskonstruktör som vill vara med och forma framtidens vårdbyggnader i regionen och växa med vårt team.
Vi söker dig
Vi söker dig som har förmågan att omsätta idéer till handling och tycker om att samarbeta med både kollegor och kunder. Vi värdesätter erfarenhet av liknande uppdrag men framför allt ditt engagemang för sjukhusuppdrag.
För att lyckas och trivas i den här rollen tror vi att följande stämmer in på dig:
Du har erfarenhet och teknisk kompetens inom byggnadskonstruktion i komplexa uppdrag
Du har flerårig erfarenhet som handläggare och vill ta nästa steg i karriären eller du har erfarenhet från uppdragsledning och trivs med att ta det affärsmässiga och tekniska ansvaret i uppdrag samt utveckla projekt från tidiga skeden tillsammans med våra kunder
Du trivs i en internationell miljö där erfarenhet av sjukhusprojekt är meriterande
Du har en akademisk examen inom byggnadsteknik eller likvärdigt
Du har en god samarbetsförmåga och vill dela med dig av dina erfarenheter och utvecklas tillsammans med dina kollegor.
Det här gör du hos oss
Inom divisionen arbetar 15 byggnadskonstruktörer med fokus på vårdbyggnader i Sveriges alla regioner. Vi arbetar med lokala kunder men stöttar även i uppdrag i andra delar av landet. Projekt- och utvecklingsarbete sker tätt ihop med Rambolls övriga byggnadskonstruktörer - ett nätverk av över hundra experter som mer än gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.
Teamet utgår i dag primärt från Stockholm och Nyköping, men vi har ambitioner att bygga upp team i södra Sverige, där vi redan har flera kollegor inom Healthcare på plats. Detta är en unik möjlighet att vara med och prägla vår utveckling samt samarbeta med några av de vassaste specialisterna i branschen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Handläggning eller uppdragsledning inom byggnadskonstruktion i sjukhusuppdrag
Arbeta nära kund för att definiera mål och skapa förståelse för kundens behov
Samordna arbetet mellan samtliga aktörer i projektet att arbeta mot samma mål
Utveckla relationer till både nya och befintliga kunder
Samarbeta med kollegor inom vår globala sjukhusgrupp både nationellt och internationellt såväl som kollegor inom byggkonstruktion samt vid andra affärsområden inom Ramboll.
Därför ska du välja Ramboll Healthcare
Du får arbeta med komplexa, samhällsnyttiga projekt som gör verklig skillnad
Du ingår i ett nätverk av experter med hög kompetens
Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibla arbetsformer, balans mellan arbete och fritid, samt stort fokus på hållbarhet
Du blir en del av ett internationellt företag med stark lokal närvaro i Sverige
Du jobbar i multidisciplinära team där samarbete och tvärfunktionella lösningar står i centrum.
Intresserad? Ansök snabbt och enkelt!
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka. Vi vet att vissa sökande endast lämnar in ansökan om de uppfyller alla villkor. Passion och potential kan dock i många fall väga upp ett perfekt CV, och i Ramboll får du hjälp och stöd att växa. Om du identifierar dig med den här rollen men inte uppfyller alla kriterier vill vi gärna att du ändå lämnar in din ansökan. Du kan vara det perfekta valet för den här tjänsten eller en annan roll i vårt team.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting. Vi kombinerar djup lokal insikt och erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara samhällen och driva positiv förändring för våra kunder.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
med sådana förfrågningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
(org.nr 556133-0506)
c/o Genetor Sundstorget 2, (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG Arbetsplats
Ramboll Sverige AB, Helsingborg Jobbnummer
9715422