Erfaren byggnadskonstruktör som vill ta nästa kliv i karriären och bli
2025-11-14
Om rollen
Drivs du av att få vara mitt i projekten, nära kunderna och deras utmaningar - samtidigt som du är nyfiken på att ta klivet in i ledarskapet? Som teamledare hos oss får du det bästa av två världar: möjligheten att fortsätta bidra med din expertis i projekt, samtidigt som du får växa in i en roll där du leder, coachar och stöttar ditt team.
Din nya befattning
Du blir en del av enheten, Structural Engineering South & West SE, som består av 23 medarbetare fördelat på kontor i Göteborg, Kristianstad, Linköping och Norrköping. Du kommer ansvara för ett mindre team i Göteborg som idag består av tre medarbetare, men där ambitionerna är stora. Som Teamledare får du en nyckelroll i att bygga upp och forma ditt eget team i takt med att vi växer. Vårt arbetssätt präglas av en stark "vinna tillsammans"-mentalitet - vi tror att de bästa resultaten skapas genom samarbete, kunskapsdelning och att lyfta varandra. Den kulturen kommer du vara en viktig ambassadör för.
Enheten är en del av Rambolls globala Service Line, Transformation & Public Buildings, där vi driver projekt inom både nyproduktion och ombyggnation av kommersiella och offentliga byggnader såsom kontor, bostäder, skolor-förskolor till universitetsbyggnader, badhus, sportcenter med mera. Vår organisationsstruktur möjliggör ett nära samarbete över kompetensområden och landsgränser, så att vi kan mobilisera rätt expertis för varje uppdrag - oavsett var den finns i organisationen.
Som Teamledare, kommer du - utöver att ha en aktiv roll i våra projekt, där du bidrar med din kompetens som uppdragsledare inom byggkonstruktion - att engagera dig i frågor kopplat till ledarskap, strategiarbete, marknadsbearbetning och tillväxt. I rollen kombinerar du fokus på människor, projekt och affärer. Du skapar förutsättningar för teamets trivsel och utveckling, samtidigt som du aktivt bidrar till affärsutvecklingen genom att hitta nya vägar framåt, utveckla våra kundrelationer och driva projekt med både kvalitet och lönsamhet i fokus. För att du ska lyckas i din roll vet vi att det är avgörande att du har rätt stöd. Utöver enhetschefen kommer du även att arbeta nära de andra teamledare inom vår service line, som mer än gärna delar med sig av sin erfarenhet så att du kan känna dig trygg och säker i din roll.
Som Teamledare vill ditt fokus vara på:
Projektarbete i uppdragsledarfunktionen med fokus på ledning, delegering, leveranskvalité och mentorskap.
Arbeta med anbud- och marknadsarbete.
Rekrytering och utveckling av medarbetare (personalansvar).
Planera och resurssätta projekt från teamet och övriga organisationen i Sverige och världen.
Bygga goda relationer med kunder och skapa nya affärsmöjligheter samt internt med kollegor inom Ramboll
Leda och utveckla gemensamma strategier för teamet, enheten och affärsområdet.
Om dig
Erfarenhet och ett stort intresse av uppdragsledning inom byggnadskonstruktion, gärna med inriktning mot kommersiella/offentliga fastigheter.
Högskole-/civilingenjörsexamen med inriktning inom byggteknik.
Affärsmässighet och strategiskt tänkande, med vana att driva lönsamma projekt och utveckla kundrelationer
Engagemang och driv för att få framdrift i projekten.
Intresse för hållbarhet, digitalisering och innovation.
En god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
Intresse för medarbetarevälmående och -utveckling, rekrytering och övriga frågor kopplat till ledarskap.
Vad vi kan erbjuda dig
Utvecklingsmöjligheter där dina drivkrafter och motivation är styrande
Trygga ledare i ett värderingsstyrt bolag med medarbetaren i fokus
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
Flexibel arbetsmiljö så att du kan forma din arbetsdag så att livet runt omkring också fungerar
Privat sjukförsäkring och livförsäkring
Friskvårdsbidrag på upp till 4000 SEK/året
Tekniskt utmanande projekt där du bidrar till verklig skillnad på både lokal och nationell nivå.
Är du vår nya Teamledare?
Vänligen skicka in ditt uppdaterade CV, som ett första steg. Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka.
Vi vet att vissa sökande endast lämnar in ansökan om de uppfyller alla villkor. Passion och potential kan dock i många fall väga upp ett perfekt CV, och i Ramboll får du hjälp och stöd att växa. Om du identifierar dig med den här rollen men inte uppfyller alla kriterier vill vi gärna att du ändå lämnar in din ansökan. Du kan vara det perfekta valet för den här tjänsten eller en annan roll i vårt team.
Sista dag att ansöka är 2025-11-15. Vi hanterar ansökningar löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att kontakta oss om du är intresserad!
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting. Vi kombinerar djup lokal insikt och erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara samhällen och driva positiv förändring för våra kunder.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Så ansöker du
