Erfaren byggnadsinspektör med teamsamordnaransvar
2026-03-12
Stadsutvecklingsprocessen ansvarar för att utveckla och värna livsmiljön i Nacka genom att verka för bra bebyggelse, goda kommunikationer och en hälsosam miljö. Som medarbetare inom områdena planering, exploatering, bygglov, lantmäteri och miljö, arbetar du med att förverkliga våra visioner nu och för framtida generationer.
Vi söker en erfaren byggnadsinspektör som kan och vill bidra till utvecklingen i en av Sveriges mest expansiva kommuner- vill du vara med?
Bygglovenheten består av tre grupper, Lovhandläggare, Service och utveckling samt Genomförande och tillsyn. Vi är idag 28 medarbetare som ansvarar för handläggningen av bygglov, förhandsbesked, anmälningsärenden och tillsynsärenden. Du kommer ingå i gruppen Genomförande och tillsyn, där du blir en medarbetare i Tekniska gruppen tillsammans med fyra andra byggnadsinspektörer. I gruppen ingår även Tillsynsteamet samt handläggare av bostadsanpassningsbidrag.
Vi är ett inkluderande gäng med högt till tak och stor respekt för varandra. Vi har olika högskolebakgrund med allt från arkitekter till ingenjörer och samhällsplanerare. Vi söker nu en person som vill bli en del av tekniska gruppen och hjälpa våra invånare när de förverkligar sina drömmar. Här finns möjligheter för dig som vill ha ett spännande och varierande arbete inom byggnation och stadsbyggnad, att bidra med engagemang och nytänkande.
Ditt uppdrag
I rollen som byggnadsinspektör med teamsamordnaransvar är du en del av enhetens tekniska grupp där du arbetar som byggnadsinspektör med ett operativt ansvar. Som byggnadsinspektör håller du i tekniska samråd med berörda parter inför startbesked, du gör arbetsplatsbesök och håller i slutsamråd. Du ansvarar för tillsynsärenden under genomförandeskedet och är även delaktig i arbetet inom andra tillsynsområden som tex OVK. Du deltar i stadsbyggnadsprojekt där du samverkar med såväl byggherrar, exploatörer och övriga enheter inom kommunen och du bidrar kontinuerligt till att effektivisera och förbättra arbetet genom att vara en stöttande kollega till övriga grupper inom enheten.
Som teamsamordnare har du ett utökat ansvar för samordning, stöd och utveckling inom tekniska gruppen. Som teamsamordnare har du inte något formellt personalansvar, men fungerar som en operativ ledare i det dagliga arbetet. Rollen är ett stöd till gruppchefen och ett nav i teamets samspel, med ansvar för att arbetet flyter på, att ärenden fördelas rättvist och att förbättringar drivs fram. Rollen kräver god samarbetsförmåga och en förmåga att se till helheten. Du bidrar till god arbetsmiljö genom struktur och stöd, och agerar professionellt i din yrkesroll såväl internt som externt.
Kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har mycket goda kunskaper inom plan- och bygglagstiftningen, plan- och byggförordningen samt boverkets byggregler. Du har en bred teknisk utbildning och erfarenhet av att ha arbetat några år som byggnadsinspektör. Har du fördjupade kunskaper inom tex brandskyddstekniska frågor eller annat specialområde så välkomnar vi det.
För att lyckas i din roll som byggnadsinspektör med teamsamordnaransvar trivs du både med att arbeta självständigt och i team. Ett analytiskt tänkande och en god beslutsförmåga är andra viktiga egenskaper samt att du är strukturerad, ansvarstagande och trygg i din myndighetsroll. Du vill arbeta lösningsfokuserat och har ett genuint intresse av att hjälpa andra. Självklart delar du vår ambition att alltid ge Nacka kommuns invånare bästa möjliga service och ett professionellt bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är serviceinriktad, pedagogisk och kan bidra till ett gott arbetsklimat. Du arbetar självständigt och tar egna initiativ för att driva ditt arbete framåt men trivs också att samarbeta med dina närmsta kollegor och övriga team.
För att lyckas med arbetet behöver du ha en god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift. Arbetet innebär många kontakter med kunder och därför behöver du ha hög integritet, empati och bra kommunikativ förmåga. Körkort är ett krav för tjänsten då platsbesök är en del av arbetet.
Vi erbjuder dig
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision. Vår grundläggande värdering är att lita på människors kunskap, vilja och förmåga. Vi ligger i framkant med vårt digitaliseringsarbete, vilket ger stora effekter i våra processer
Vi erbjuder vår nya kollega
• En helt digitaliserad process
• Korta beslutsvägar och långtgående delegation
• Stor möjlighet att påverka handläggningsprocessen för framdrift i ärenden
• Stor kunskap om bygglov och planläggning inom enheten
• Vi tror på gruppens samlade kunskaper och enade bedömningar
• Tillåtande distansarbete
• Flextid
• Semesterväxling
• Friskvårdstid samt friskvårdsbidrag
• Välutrustat gym i Stadshuset
Om tjänsten
Tillsvidareanställning. Omfattning 100%. Sista ansökningsdag 12 april.
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta rekryterande chef Marina Hagman, marina.hagman@nacka.se Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
