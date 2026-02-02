Erfaren byggnadsarbetare till BnB Bygg i Nyköping

Thread AB / Snickarjobb / Nyköping
2026-02-02


Visa alla snickarjobb i Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Flen eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Thread AB i Nyköping, Norrköping, Katrineholm, Södertälje, Salem eller i hela Sverige

Byggnadsarbetare med ansvarskänsla till BnB Bygg - Nyköping
BnB Bygg söker en erfaren byggnadsarbetare som vill arbeta i ett mindre bolag där kvalitet, ansvar och kundnöjdhet styr varje beslut. Här får du frihet under ansvar, tydliga arbetstider och en vardag där ditt hantverk syns - och uppskattas.
Om BnB Bygg
BnB Bygg är ett familjeägt företag som startade 2021. Bolaget levererar bygg- och snickeritjänster med höga kvalitetskrav och med kunden i centrum. Uppdragen är varierade och omfattar både inne- och utemiljö: kök, badrum, altaner, tak och andra snickeriarbeten. Arbeten avslutas inte förrän kunden är nöjd, på riktigt. Företaget växer och söker nu en person som vill vara med och bygga vidare - både i projekten och i teamet.
Rollen
Som byggnadsarbetare hos BnB Bygg arbetar du brett med snickeri och bygg, ofta i mindre team och ibland självständigt. Du tar ägarskap för dina uppdrag och representerar företaget ute hos kund.
Du kommer bland annat att:

Utföra varierade snickeri- och byggarbeten, inne och ute

Planera och driva dina egna uppdrag med tydligt ansvar för kvalitet och leverans

Samarbeta med kollegor och bidra till ett strukturerat arbetssätt

Vara företagets ansikte utåt i dialog med kund på plats

Vi söker dig som

Har minst 5 års dokumenterad erfarenhet inom bygg/snickaryrket

Har B-körkort (utökat körkort är meriterande)

Kan uppvisa godkänd belastningsregisterkontroll (krav från vissa uppdragsgivare)

Har relevant byggutbildning (meriterande)

Som person är du:

Självgående och ansvarstagande, med hög yrkesstolthet

Noggrann och kvalitetsmedveten - du arbetar effektivt utan att tumma på resultat

Trygg i kundkontakt och tydlig i kommunikationen

Prestigelös - du ber om hjälp när det behövs och samarbetar för att lösa uppgiften rätt

Rak och ärlig i kultur och leverans: säga som det är, göra som man lovar

Det här erbjuder BnB Bygg

Tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning

Arbetstid vardagar 07:00-16:00

Kollektivavtal via Byggnads

Ett litet team där öppenhet, kvalitet och tillit genomsyrar vardagen

Möjlighet att påverka - både i projekt och i företagets utveckling


Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5890388-1818129".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Thread AB (org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta)
611 32  NYKÖPING

Arbetsplats
Tillväxt Nyköping

Jobbnummer
9716703

Prenumerera på jobb från Thread AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Thread AB: