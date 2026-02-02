Erfaren byggnadsarbetare till BnB Bygg i Nyköping
2026-02-02
Byggnadsarbetare med ansvarskänsla till BnB Bygg - Nyköping
BnB Bygg söker en erfaren byggnadsarbetare som vill arbeta i ett mindre bolag där kvalitet, ansvar och kundnöjdhet styr varje beslut. Här får du frihet under ansvar, tydliga arbetstider och en vardag där ditt hantverk syns - och uppskattas.
Om BnB Bygg
BnB Bygg är ett familjeägt företag som startade 2021. Bolaget levererar bygg- och snickeritjänster med höga kvalitetskrav och med kunden i centrum. Uppdragen är varierade och omfattar både inne- och utemiljö: kök, badrum, altaner, tak och andra snickeriarbeten. Arbeten avslutas inte förrän kunden är nöjd, på riktigt. Företaget växer och söker nu en person som vill vara med och bygga vidare - både i projekten och i teamet.
Rollen
Som byggnadsarbetare hos BnB Bygg arbetar du brett med snickeri och bygg, ofta i mindre team och ibland självständigt. Du tar ägarskap för dina uppdrag och representerar företaget ute hos kund.
Du kommer bland annat att:
Utföra varierade snickeri- och byggarbeten, inne och ute
Planera och driva dina egna uppdrag med tydligt ansvar för kvalitet och leverans
Samarbeta med kollegor och bidra till ett strukturerat arbetssätt
Vara företagets ansikte utåt i dialog med kund på plats
Vi söker dig som
Har minst 5 års dokumenterad erfarenhet inom bygg/snickaryrket
Har B-körkort (utökat körkort är meriterande)
Kan uppvisa godkänd belastningsregisterkontroll (krav från vissa uppdragsgivare)
Har relevant byggutbildning (meriterande)
Som person är du:
Självgående och ansvarstagande, med hög yrkesstolthet
Noggrann och kvalitetsmedveten - du arbetar effektivt utan att tumma på resultat
Trygg i kundkontakt och tydlig i kommunikationen
Prestigelös - du ber om hjälp när det behövs och samarbetar för att lösa uppgiften rätt
Rak och ärlig i kultur och leverans: säga som det är, göra som man lovar
Det här erbjuder BnB Bygg
Tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning
Arbetstid vardagar 07:00-16:00
Kollektivavtal via Byggnads
Ett litet team där öppenhet, kvalitet och tillit genomsyrar vardagen
Möjlighet att påverka - både i projekt och i företagets utveckling
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping.
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5890388-1818129".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Arbetsplats
Tillväxt Nyköping
9716703