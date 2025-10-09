Erfaren Byggledare - Infrastruktur och Tunnelbana
Vi söker en erfaren byggledare på heltid hos en myndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden, vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
I rollen som byggledare ansvarar du för att säkerställa att entreprenadarbeten genomförs enligt ställda krav och villkor. Du följer upp och rapporterar entreprenadernas framdrift avseende kostnader, tid, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, miljö och social hållbarhet. Rollen innebär nära samarbete med byggledning och andra involverade parter.
Säkerställa att entreprenadarbeten inom tilldelade entreprenader genomförs enligt krav och villkor
Följa upp och rapportera framdrift gällande kostnader, tid, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, miljö och social hållbarhet
Företräda förvaltningen i möten med entreprenörer, externa parter, intressenter och allmänhet
Bevaka myndighetstillstånd, bygglov och villkor i avtal samt andra nödvändiga förutsättningar
Bevaka samordning mot angränsande entreprenader
Delta i skydds- och miljöronder samt säkerställa riskarbete hos entreprenörer och vidta åtgärder
Säkerställa att entreprenörens kontrollplaner tas fram, följs upp och dokumenteras
Granska entreprenörens arbetsberedningar för att säkerställa krav, projekterade lösningar och arbetsmiljöhänsyn
Utföra syner och upprätta syneprotokoll samt följa upp slutdokumentation
Medverka vid förbesiktningar och uppföljning av åtgärder av besiktningsanmärkningar
Medverka i prognoser avseende ekonomi och tider samt uppföljning av ÄTA-arbeten, mängdavvikelser och fakturering
Delta i projekteringsarbete och utvärdering av tekniska lösningar
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst tio års erfarenhet av arbete som platschef eller produktionsledare för entreprenader
Minst fem års erfarenhet av arbete som projekteringsledare
Erfarenhet från att ha arbetat som byggledare i minst ett undermarksprojekt (mer än 1 miljard i projektbudget). Projekt ska vara järnväg eller tunnelbana för kollektivtrafikmyndighet
Minst tio års erfarenhet som ansvarig för inköp i entreprenader
Meriterande
Mer än 5 års erfarenhet från arbete åt offentlig beställare Behörig Bas-P/BAS-U utbildning Certifierad kontrollansvarig Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
