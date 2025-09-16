Erfaren Butiksetablerare för ny och ombyggnationer
Lex-Man I Stockholm AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-09-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lex-Man I Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Är du en praktiskt lagd och erfaren person som brinner för att bygga och skapa? Vill du vara en nyckelperson i att forma framtidens butiker från grunden? Lexman Bemanning söker nu drivna och engagerade medarbetare till vårt specialiserade etableringsteam!
Om rollen
Som en del av vårt etableringsteam får du en central roll i spännande och intensiva projekt över hela landet. Du kommer att arbeta i team med att bygga upp helt nya butiker eller genomföra omfattande ombyggnationer. Varje projekt är unikt och pågår vanligtvis mellan en till tre månader.
Rollen kräver flexibilitet då arbetet kan ske både i din närhet och på annan ort. Det är därför en förutsättning att du trivs med att bo borta under veckorna för att sedan resa hem över helgen tills projektet är slutfört. Vi ordnar självklart med boende under projektperioden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbeta metodiskt och noggrant efter butikens planogram och ritningar.
Montera hyllsystem, kassadiskar, kylar, frysar och övrig butiksinredning.
Säkerställa att all inredning och utrustning placeras korrekt enligt layout.
Ansvara för varumottagning och avprickning av leveranser.
Fylla på varor i hyllorna och skapa en säljklar och attraktiv butiksmiljö.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en självgående och händig "doer" med ett öga för detaljer och kvalitet. Du har tidigare erfarenhet från liknande roller och vet vad som krävs för att framgångsrikt ta en butik från tom yta till färdig verksamhet.
Kvalifikationer och egenskaper:
Krav: Dokumenterad erfarenhet av butiksbygge, antingen från grunden eller genom ombyggnationer.
Krav: Förmåga att läsa och arbeta efter planogram.
Krav: Du talar och förstår svenska obehindrat.
Meriterande: B-körkort är ett stort plus men inget absolut krav.
Personligt: Du är en ansvarsfull och lösningsorienterad lagspelare som trivs i ett fysiskt och tempofyllt arbete.
Vad Lexman Bemanning erbjuder dig
En dynamisk och varierad arbetsmiljö där du får se konkreta resultat av ditt arbete.
Möjligheten att arbeta med och för välkända aktörer inom detaljhandeln.
En stark teamkänsla och god kamratskap.
Konkurrenskraftiga villkor och en trygg anställning under projekten.
Är du redo för nästa utmaning?
Känner du igen dig i beskrivningen och är sugen på ett omväxlande och meriterande arbete? Skicka in din ansökan redan idag! Vi granskar ansökningar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lex-Man i Stockholm AB
(org.nr 556684-5185), https://www.lexman.se Arbetsplats
LeXman Flexibel Bemanning Jobbnummer
9510235