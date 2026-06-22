Erfaren Bröllop- och Eventkoordinator till Maryhill Estate
ESS Hotel Group AB / Evenemangsjobb / Landskrona Visa alla evenemangsjobb i Landskrona
2026-06-22
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Det här är långt mer än bara ett jobb – det är en del av ditt kall. Du får människors drömmar att bli verklighet och gör det med ett helhjärtat engagemang, stor passion och en känsla för detaljer.
Maryhill Estate har blivit det vi brukar beskriva som "utomlands – fast i Sverige". Vi konkurrerar inte bara med svenska destinationer, utan med några av Europas mest eftertraktade slott, vingårdar och bröllopsdestinationer i länder som Frankrike och Italien. Det som gör oss unika är kombinationen av vårt historiska slott, Hill House, och moderna, nyskapande inslag. Tillsammans skapar de en bröllopsdestination som sticker ut och erbjuder något utöver det vanliga.
Vi lovar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara stolt över. Våra värdeord – passionerad, professionell, lekfull och personlig – genomsyrar allt vi gör och är en stor del av det som får oss att sticka ut i branschen.
Hos oss på Maryhill Estate kliver du in i en värld där historien möter framtiden och där varje detalj präglas av passion. Här skapar vi inte bara event – vi förverkligar drömmar. Både för våra gäster och för våra medarbetare. Vi söker dig som vill ta ansvar, växa i en kreativ och dynamisk miljö – och som älskar att se andra människor stråla.
Vi lovar – det här kommer vara mer än ett arbete. Det blir ett kall.
Nu söker vi dig som vill ta ansvar, utvecklas i en kreativ och dynamisk miljö och som drivs av att förverkliga visioner. På Maryhill Estate skapar vi inte bara event – vi skapar oförglömliga upplevelser i internationell toppklass.
Våra bröllop och event samlar gäster från hela världen och ställer höga krav på service, kvalitet och genomförande. Därför söker vi nu en erfaren Bröllops- & Eventkoordinator som vill vara med och skapa minnen för livet – och bidra till att göra varje upplevelse på Maryhill Estate helt unik.
Om rollen
Som Bröllops- & Eventkoordinator hos oss ansvarar du för att planera, projektleda och genomföra bröllop och event från det att säljaren fått signering på ramen för avtalet till genomförande. Du är kundens främsta kontaktperson genom hela resan och säkerställer att varje detalj genomförs med precision, värme och professionalism.
Du kommer att arbeta med både svenska och internationella kunder och vara en nyckelperson i koordineringen mellan gäster, leverantörer och våra interna team.
Dina ansvarsområden
Projektleda bröllop och event från bokning till genomförande och uppföljning
Vara huvudkontakt för brudpar, kunder och samarbetspartners
Planera och koordinera logistik för nationella och internationella gäster
Säkerställa att kundens vision omsätts till en sömlös och minnesvärd upplevelse
Koordinera leverantörer, aktiviteter, transporter och boendelösningar
Ansvara för tidsplaner, körscheman och genomförande på plats
Samarbeta nära hotellets avdelningar för att säkerställa högsta möjliga gästupplevelse
Identifiera möjligheter att överträffa kundernas förväntningar i varje steg
Vem är du?
Du är en naturlig projektledare med kunskapen att lyssna in behov, vägleda kunden för att slutligen nå ett resultat som överträffar kundens vision. Du har känsla för detaljer, värdskap och estetik samt trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik. Du är trygg i kunddialoger, lösningsorienterad under press och har förmågan att skapa förtroende hos både kunder och kollegor.
Vi söker dig som har
Minst 3–5 års erfarenhet av bröllopsplanering, eventkoordinering eller projektledning
Erfarenhet av exklusiva event, hotellverksamhet eller hospitality är meriterande
Dokumenterad erfarenhet av att självständigt driva komplexa projekt
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta med internationella kunder och gäster är starkt meriterande
God förståelse för budget, kalkylering och leverantörshantering
Förmåga att hantera många parallella processer utan att tappa struktur eller kvalitet
Ett genuint engagemang för service och gästupplevelser i världsklass
Vi erbjuder
En nyckelroll i en av regionens mest unika destinationer för bröllop och event
Möjlighet att arbeta med både nationella och internationella gäster
Ett engagerat team med höga ambitioner
En arbetsplats där kvalitet, värdskap och upplevelser står i centrum
Ansökningsprocess
Intervjuer sker löpande. Sista dag att ansöka är 15 augusti 2026.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utbilda våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning och friskvårdsbidrag. Samt otroliga kollegor och kanske till och med vänner för livet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7901670-2065087". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
Ålabodsvägen (visa karta
)
261 63 GLUMSLÖV Arbetsplats
ESS Group Jobbnummer
9973847