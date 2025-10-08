Erfaren brandingenjör till Fire & Safety i Malmö
Ramboll Sweden AB / Säkerhetsjobb / Malmö
2025-10-08
Job Description
Du har gedigen erfarenhet inom brandskydd och vill utvecklas vidare som konsult. Vi har ett starkt team och spännande projekt som ger både ansvar och möjlighet att påverkan. Vill du forma framtidens brandsäkerhet med oss?
Din nya befattning
Du kommer att bli en del av vår enhet Fire & Safety, med kontor i Stockholm, Linköping och Malmö. Enheten är en del av Ramboll Buildings globala Service Line - Buildings Advisory & Consultancy. Tack vare vår globala setup kan vi dra nytta av Rambolls samlade resurser och kunskap världen över.
För våra kunder innebär det lösningar baserade på erfarenheter från över 35 länder. För dig som medarbetare betyder det möjlighet att samarbeta med kollegor över landsgränser och ta del av ett globalt nätverk. Fire & Safety är en del av Rambolls FEN-nätverk (Fire Engineering Network) - ett forum där brand- och riskexperter från hela världen delar erfarenheter, utvecklar metoder och stärker varandra i arbetet med att skapa säkrare byggnader och samhällen.
Som brandingenjör hos oss arbetar du med hela bredden av brandskyddsteknisk rådgivning i olika typer av uppdrag, med varierande komplexitet och omfattning, i utrednings-, projekterings-, produktions- och förvaltningsfaser. Uppdragen kan vara allt från mindre projekt, såsom hyresgästanpassningar eller enfamiljshus, till stora infrastrukturprojekt och industrier med farlig verksamhet. Som erfaren brandingenjör föreställer vi oss att du skulle vilja ta en uppdragsledande/teknikansvarig roll i projekten, där du ansvarar för den brandtekniska leveransen. Du agerar också mentor för juniora kollegor, och därigenom är du med och bidra till öka kompetensen inom enheten.
Ditt huvudsakliga ansvar kommer att vara:
Teknikansvarig inom brandskydd i stora multidisciplinära projekt
Uppdragsledare för singeldisciplinära projekt med tekniskt och ekonomiskt ansvar för dess genomförande
Leda och lära upp juniora kollegor
Tolkning och tillämpning av relevanta myndighetskrav
Rådgivning till övriga konsulter samt granskning av övriga teknikområdens handlingar
Brandtekniska utredningar såsom brandfarlig vara, CFD-simuleringar eller ventilationsbrandskydd utifrån personligt specialistområde.
Vi ser gärna att du har ett intresse för att ta ansvar för Fire & Safety's hållbarhetsarbete för att säkerställa att vi lever upp till de förväntningar och förhoppningar som finns på oss. Detta sker i tätt samarbete med vår "Design Excellence" som ansvarar för teknikområdets utvecklingsarbete.
Om dig
En brandingenjörsexamen eller annan relevant utbildning. Civilingenjörsexamen inom brandteknik alternativt risk är meriterande
Min. 4 års erfarenhet inom byggnadstekniskt brandskydd
Erfarenhet som uppdragledare inom konsultbranschen alternativt redo att ta steget till en uppdragsledande roll
Affärsmässighet och en naturlig förmåga att bygga förtroendeingivande relationer
Förmåga till samarbete över både tekniska och geografiska gränser
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Certifierad sakkunnig inom brandskydd, SAK5, är meriterande.
Vad vi kan erbjuda dig
Inom Ramboll Buildings är vi organiserade på global nivå, vilket innebär att vi kan erbjuda våra kunder best-in-class-expertis och erfarenhet - oavsett var i världen de befinner sig. För dig betyder det att du får samarbeta över landsgränser och dra nytta av den stora kunskapsbank som de cirka 5 000 medarbetarna inom Ramboll Buildings globalt utgör. Hos oss får du:
Utvecklingsmöjligheter där dina drivkrafter och motivation är styrande
Trygga ledare i ett värderingsstyrt bolag med medarbetaren i fokus
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
Flexibel arbetsmiljö med möjlighet att arbeta på distans några dagar i veckan
Privat sjukförsäkring och livförsäkring
Friskvårdsbidrag på upp till 4000 SEK/året
Projekt som inte bara är tekniskt utmanande, utan där du också är med och gör verklig skillnad.
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vänligen skicka in din ansökan och ditt uppdaterade CV online. Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka.
Vi vet att vissa sökande endast lämnar in ansökan om de uppfyller alla villkor. Passion och potential kan dock i många fall väga upp ett perfekt CV, och i Ramboll får du hjälp och stöd att växa. Om du identifierar dig med den här rollen men inte uppfyller alla kriterier vill vi gärna att du ändå lämnar in din ansökan. Du kan vara det perfekta valet för den här tjänsten eller en annan roll i vårt team.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting. Vi kombinerar djup lokal insikt och erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara samhällen och driva positiv förändring för våra kunder.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
