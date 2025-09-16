Erfaren biolog till Sundsvall / Härnösand
2025-09-16
Har du ett stort intresse för natur och vill fortsätta att utvecklas inom området? På Sweco finns många personer med samma intresse som dig! Vi söker nu en biolog med flera års erfarenhet till Sweco i Sundsvall/Härnösand. Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter lite beroende på ditt intresse.
Varför jobba hos oss?
Sweco är idag en av Europas ledande arkitektur- och teknikkonsultbolag och har många spännande uppdrag, kunder och interna karriärvägar. Du kommer att ingå i ett team som har en blandad sammansättning av kompetenser. Vi utför uppdrag inom bland annat med väg- och järnvägsprojekt, vindkraft, industrier, utredningar inom förorenad mark, natur- och vattenmiljö. Samarbete med andra biologer och andra kompetenser från olika delar av Norrland och Sverige är en naturlig del av arbetet.
På Sweco värderar vi hållbarhet, öppenhet och utveckling högt och det är en viktig del i vårt arbete. Mår vi bra och har balans i livet klarar vi av våra uppgifter på ett bättre sätt. Tillsammans bygger och utvecklar vi våra relationer både inom och utanför gruppen exempelvis genom regionala och nationella arbetslag/nätverk, utbildningar och trivselaktiviteter.
Din framtida roll
I rollen som biolog kommer dina arbetsuppgifter att variera. Är du intresserad av att leda uppdrag går rollen utmärkt att kombinera med det och Sweco erbjuder interna utbildningar inom uppdragsledning/projektledning.
Rollen innebär, lite beroende på ditt intresse och kompetens, att:
• Inventera i fält, dokumentera och rapportera insamlat material.
• Arbeta med bland annat artskyddsutredningar, Natura 2000-prövningar, biotopskyddsutredningar.
• Vara delaktig i framtagning av olika miljöbeskrivningar och miljökonsekvensbeskrivningar.
• Bygga nätverk av personer med liknande och annan kompetens inom organisationen.
• Granska rapporter och ge rådgivning i olika typer av uppdrag där naturmiljö ingår.
• Leda uppdrag.
Den vi söker - är det du?
För att ha bästa förutsättningar hos oss ser vi att du:
* Har en relevant eftergymnasial utbildning inom biologi, naturvård, ekologi alternativt en jägmästarexamen.
* Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift, då båda språk förekommer i arbetet.
* Har B-körkort, då fältresor ingår i tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsarbete och/eller arbetat som konsult, särskilt inom Natura2000 prövningar och artskyddsutredningar.
Som person är du intresserad att utvecklas och bygga relationer både med medarbetare inom Sweco och med våra kunder externt. Kommunikation är en viktig del i allt vi gör oavsett roll och uppdrag. Att vara öppen för förändring och ha en förmåga att anpassa sig till olika situationer, kunder och uppdrag är viktigt då vi ibland behöver tänka om och ändra strategi när det behövs. Att ha en förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ när det behövs är en förutsättning, med det sagt är vi är aldrig ensamma på Sweco och ingen kan allt. Vi tar alltid hjälp och ställer frågor när det behövs.
Vi erbjuder dig
• Att delta i Sweco's onboardingprogram för att kunna axla rollen som konsult på bästa sätt.
• Flexibilitet i arbetet och möjlighet att kombinera arbete i hemmet och på kontoret.
• En arbetsplats som har stort fokus på arbetsmiljön, gemensamma mål, hög tillit och delaktighet.
• Stora möjligheter att växa professionellt, bygga nätverk och skapa värdefulla kontakter.
• På kontoret arrangeras regelbundet gemensamma aktiviteter både för gruppen och gemensamt med hela kontoret. AW, spelkvällar, familjedagar, sportinriktade aktiviteter och mycket mer.
• Vi erbjuder även friskvårdsbidrag, semesterstugor till förmånliga priser och mer där till.
Publiceringsdatum2025-09-16
Annonsen kommer att ligga ute till och med den 15 oktober 2025. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningar via mejl, utan hänvisar samtliga ansökningar till ansökningsformuläret nedan. Vi återkopplar till samtliga sökande efter avslutad rekryteringsprocess.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontakta oss
Vill du höra mer om tjänsten och hur vi jobbar i gruppen? Välkommen att kontakta Madelene Haraldsson, 073 062 34 64, madelene.haraldsson@sweco.se
Vill du vara med och forma framtiden?
Då ser vi fram emot din ansökan!
På Sweco vill vi vara en arbetsplats präglad av mångfald. Vi tror att fler perspektiv breddar vår förmåga att fortsätta nå våra mål och eftersträvar mångfald i våra rekryteringsprocesser.
Sweco planerar och utformar morgondagens hållbara samhällen och städer. Med den samlade kunskapen hos våra 22 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter arbetar vi tillsammans med våra kunder för att möjliggöra den gröna omställningen, maximera digitaliseringens potential och stärka samhällets motståndskraft. Sweco är Europas ledande konsultföretag inom arkitektur och teknik med en omsättning på cirka 31 miljarder SEK under 2024. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. www.swecogroup.com.
