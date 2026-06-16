Erfaren Bilservicerådgivare till Werksta Sollefteå Hallstaberget
Fordonsakademin Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sollefteå Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sollefteå
2026-06-16
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Du är den personen som sitter i fronten och leende möter kunden direkt. Du följer kund och bil från början till slut dvs kundmötet, bokning, arbetsorder, beställer reservdelar, planering i verkstaden, slutfakturering, uppföljning mm. I rollen arbetar du nära kund och verkstad för att säkerställa effektiva serviceprocesser och hög kundnöjdhet.
Välkommen till ett team där professionalism och kundfokus står i centrum!Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Som servicerådgivare blir du en viktig kontaktpunkt för våra kunder. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:
Ta emot kunder och fordon, dokumentera skador, upprätta arbetsorder och kommunicera tydliga arbetsförslag och kostnadsberäkningar till kunderna.
Samarbeta nära verkstadstekniker, servicechef och reservdelar för att säkerställa rätt delar och ett effektivt arbetsflöde.
Hantera kundfrågor professionellt samt bidra till förbättringsarbete och rutiner för hög kundnöjdhet.
Dokumentera utfört arbete i verkstadssystem och säkerställa korrekt fakturering.
Bidra till att upprätthålla verkstadens rutiner för arbetsmiljö, kvalitet och säkerhet.
Vidare svarar du i telefon, e post och håller kontakten med kunden under verkstadsbesöket för att följa upp och informera om det som behöver åtgärdas på bilen och vid behov fungerar du som ett kundstöd samt erbjuder vägledning vid eventuella tekniska frågor.
Vem är du?
Vi tror att du som söker har/är:
• Arbetat som bilservicerådgivare eller liknande i bilverkstad tidigare är mycket meriterande. Du kan ha bilteknisk/mekanisk erfarenhet/bakgrund
Serviceinriktad och trygg i kundmötet med ett professionellt och lugnt förhållningssätt.
Administrativ vana, god datorvana och erfarenhet av verkstadssystem eller liknande affärssystem är meriterande.
• God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska; engelska är meriterande
• B‐körkort är meriterande beroende på arbetsuppgifternas omfattning.
Viktigt för tjänsten är ditt driv, din inställning och motivation för arbete. I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid din personlighet.
I rollen behöver du gilla att arbeta med positivt engagemang och energi ut mot kund, i ett stundvis högt tempo. Detta ställer krav på hög servicemedvetenhet, god kommunikativ förmåga och god närvaro.
Om du har ett intresse för bilar, teknik och är allmänt nyfiken att lära dig tror vi att du har lättare att sätta dig in i verksamheten samt hjälpa våra kunder genom deras verkstadsbesök på ett bra sätt.
Du är även initiativtagande, strukturerad, positiv och flexibel inför olika arbetsuppgifter. Du har också en god samarbetsförmåga och bidrar med god stämning då vi är ett team som arbetar tätt tillsammans.
Werksta erbjuder
En viktig roll i en engagerad verkstad med fokus på kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet.
Arbete i ett team med korta beslutsvägar och god sammanhållning.
Möjlighet till intern utbildning och kompetensutveckling inom skadebesiktning och verkstadens processer.
Marknadsmässig lön och friskvårdsbidrag
Goda anställningsvillkor och kollektivavtal.
• Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, heltid. Start enligt överenskommelse.
Om Werksta Sollefteå Hallstaberget
Werksta Sollefteå är en del av Skadeverkstadskedjan Werksta, en ledande fristående verkstadskedja för bilskadereparationer och service i Norden. Vi värdesätter kompetens, hållbarhet och ett gott arbetsklimat. Hos oss får du arbeta i en välutrustad verkstad med möjlighet att växa i din yrkesroll. Här erbjuds en modern arbetsplats med fokus på kvalitet, säkerhet och samarbete. Välkommen till ett team där professionalism och kundfokus står i centrum!
Werksta Sollefteå reparerar alla bilmärken. Vi har dessutom dessa auktorisationer på vår verkstad: Mercedes, Tesla, Toyota, Ligier/Microcar och Zeekr
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi välkomnar sökande oavsett kön och bakgrund – det viktigaste är ditt engagemang, din noggrannhet och din vilja att bidra till kvalitet och utveckling inom Werksta.
Denna rekrytering hanteras av Fordonsakademin Sverige AB som är ett ledande rekryteringsföretag inom fordonsbranschen i Sverige.
Kontaktperson för denna tjänst är Johanna Aslan, Rekryterande Konsultchef på Fordonsakademin Sverige AB johanna.aslan@fordonsakademin.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra.
Värderingar
Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7740954-2055906". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Werksta Sollefteå Hallstaberget AB (visa karta
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881 35 RAMSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
9966474