Erfaren bilplåtslagare till verkstad i Göteborg
Gr8 partner group AB / Tunnplåtslagarjobb / Göteborg Visa alla tunnplåtslagarjobb i Göteborg
Vi på Gr8 Partner Group söker nu erfaren bilplåtslagare till kund Göteborg. Vi söker dig som har rätt kompetens och erfarenhet för att utföra noggranna och kvalitativa arbeten på avdelning för skadereparationer av personbilar.
Vi söker dig som har:
Yrkesvana och arbetslivserfarenhet av plåtreparationer på bilar.
Sinne för ordning och struktur på arbetsplatsen.
Förmåga att arbeta effektivt både i team och självständigt.
En kvalitetsmedveten inställning.
God fysik.
B-körkort
Gr8 Partner Groups arbetssätt präglas av personligt engagemang. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag som arbetar mot hållbara och långsiktiga personallösningar inom bygg och industri. Som ett mindre företag arbetar vi nära varandra, vilket gör att varje individ blir en värdefull del av vårt team.
Vi fokuserar på att bygga starka och förtroendefulla relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Genom att noggrant matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats skapar vi förutsättningar för långsiktiga samarbeten där både företag och anställda kan utvecklas och växa.
Varje medarbetare är för oss mer än bara en resurs - vi fokuserar på människan bakom kompetensen och arbetar tillsammans för en hållbar och långsiktig framtid.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum.
Obs! Märk din ansökan med "Bilplåtslagare Göteborg". Omarkerade ansökningar kommer ej att kunna hanteras.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
