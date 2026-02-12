Erfaren Bilplåtslagare till Skadeverkstad i Tagene Göteborg

Fordonsakademin Sverige AB / Tunnplåtslagarjobb / Göteborg
2026-02-12


Vi söker Bilplåtslagare till en Skadeverkstad i Tagene i Göteborg
Vill du arbeta som bilplåtslagare i ett härligt gäng? Vi söker en erfaren och engagerad plåtslagare till en Skadeverkstad i Tagene Göteborg. Här får du möjlighet att arbeta i en modern verkstadsmiljö där kvalitet, säkerhet och gott samarbete är centrala värden. Vi satsar på långsiktig utveckling, inkludering och hållbara arbetssätt. Välkommen till en arbetsplats där yrkesstolthet, teamkänsla och kundnöjdhet prioriteras!
Arbetsuppgifter för Plåtslagare

Reparera och byta ut kaross- och plåtkomponenter på personbilar och lätta transportfordon

Utföra buckelrättning, punkt- och svetsarbete samt montage av plåtdetaljer

Använda verkstadens maskiner, handverktyg och mätutrustning för skadereparation och riktning

Mekanisk kunskap är meriterande

Samarbeta med kollegor inom skadebesiktning, lackering och kundmottagning för effektivt arbetsflöde

Säkerställa hög kvalitet i utfört arbete samt följa verkstadens rutiner och säkerhetsföreskrifter

Dokumentera utfört arbete och tid i våra digitala system

Delta i förbättringsarbete kring processer, arbetsmiljö och kundservice

Kvalifikationer och vem vi söker

Krav på flera års erfarenhet av plåtarbete, karosseri eller motsvarande arbete i bilverkstad

Mycket god kunskap i svetsning, riktteknik, strukturskador och större jobb, användning av plåtslagarverktyg

Erfarenhet av att arbeta med moderna verkstadsmetoder och digital dokumentation är meriterande

Strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten i utfört arbete

God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt när det krävs

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

B-körkort är ett krav

Utvecklingsmöjligheter och förmåner

Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal

Marknadsmässig lön och friskvårdsbidrag

Möjlighet till utbildning, certifieringar och vidareutveckling inom plåtslageri och skadehantering

Modern arbetsplats med engagerade kollegor och fokus på ett inkluderande arbetsklimat

Chans att påverka arbetsrutiner och vara med i vår regionala tillväxt

Ansökan och kontakt
Låter detta intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Denna ansökan hanteras av Fordonsakademin Sverige AB som är ett ledande rekryteringsföretag inom fordonsbranschen i Sverige. Kontaktperson för denna tjänst är Pia Berlin Key Account Manager på Fordonsakademin i Göteborg, pia.berlin@fordonsakademin.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare - så starka att de i sin tur lyfter andra.
Värderingar
Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7220790-1839110".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fordonsakademin Sverige AB (org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Celsiusgatan 8 (visa karta)
417 62  GÖTEBORG

Arbetsplats
Fordonsakademin

Jobbnummer
9739386

