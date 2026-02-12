Erfaren Bilplåtslagare till en Skadeverkstad i Tuve Göteborg
Vi söker Bilplåtslagare till en Skadeverkstad i Tuve Göteborg
Vill du arbeta som bilplåtslagare i ett gott gäng? Vi söker en erfaren och engagerad plåtslagare till vår kund i Tuve Göteborg. Här får du möjlighet att arbeta i en modern verkstadsmiljö där kvalitet, säkerhet och gott samarbete är centrala värden. Vi satsar på långsiktig utveckling, inkludering och hållbara arbetssätt. Välkommen till en arbetsplats där yrkesstolthet, teamkänsla och kundnöjdhet prioriteras!
Om Skadeverkstaden
Detta är en etablerad skadeverkstad i Tuve Göteborg med gott rykte. Det är en Allbilsverkstad med följande auktorisationer; Tesla, Peugeot, Citroen, Opel, DS, Mitsubishi och Hyundai.
Meriterande om du har utbildning inom något/några av ovanstående märken.
Arbetsuppgifter för Plåtslagare
Reparera och byta ut kaross- och plåtkomponenter på personbilar och lätta transportfordon
Utföra buckelrättning, punkt- och svetsarbete samt montage av plåtdetaljer
Använda verkstadens maskiner, handverktyg och mätutrustning för skadereparation och riktning
Mekanisk kunskap är meriterande
Samarbeta med kollegor inom skadebesiktning, lackering och kundmottagning för effektivt arbetsflöde
Säkerställa hög kvalitet i utfört arbete samt följa verkstadens rutiner och säkerhetsföreskrifter
Dokumentera utfört arbete och tid i våra digitala system
Delta i förbättringsarbete kring processer, arbetsmiljö och kundservice
Kvalifikationer och vem vi söker
Krav på flera års erfarenhet av plåtarbete, karosseri eller motsvarande arbete i bilverkstad
Mycket god kunskap i svetsning, riktteknik, strukturskador och större jobb, användning av plåtslagarverktyg
Erfarenhet av att arbeta med moderna verkstadsmetoder och digital dokumentation är meriterande
Strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten i utfört arbete
God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt när det krävs
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Utvecklingsmöjligheter och förmåner
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Marknadsmässig lön och friskvårdsbidrag
Möjlighet till utbildning, certifieringar och vidareutveckling inom plåtslageri och skadehantering
Modern arbetsplats med engagerade kollegor och fokus på ett inkluderande arbetsklimat
Chans att påverka arbetsrutiner och vara med i vår regionala tillväxt
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Denna ansökan hanteras av Fordonsakademin Sverige AB som är ett ledande rekryteringsföretag inom fordonsbranschen i Sverige. Kontaktperson för denna tjänst är Pia Berlin Key Account Manager på Fordonsakademin i Göteborg, pia.berlin@fordonsakademin.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare - så starka att de i sin tur lyfter andra.
Värderingar
Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
