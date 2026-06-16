Erfaren Bilplåtslagare/Skadetekniker till Werksta Kalix
Fordonsakademin Sverige AB / Tunnplåtslagarjobb / Kalix Visa alla tunnplåtslagarjobb i Kalix
2026-06-16
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Kalix
, Luleå
, Kiruna
, Umeå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Bilplåtslagare/Skadetekniker till Werksta Kalix
Vill du arbeta som plåtslagare i Kalix? Werksta expanderar och söker dig som vill vara med och bygga upp verksamheten i våra nya lokaler. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med ett kompetent team där kvalitet, service och god arbetsmiljö står i fokus. Vi arbetar för ett nytänkande, inkluderande och långsiktigt hållbart arbetsliv. Välkommen till en arbetsplats där vi tror på gemenskap, yrkesstolthet och kundnöjdhet!
Arbetsuppgifter för Bilplåtslagare i bilverkstad hos Werksta Kalix
Reparera och byta ut kaross- och plåtkomponenter på personbilar och lätta transportfordon
Använda moderna verktyg och utrustning för skadereparation och riktning
Samarbeta med kollegor inom verkstad, skadebesiktning och lackering för effektiva arbetsflöden
Bidra till att hålla hög kvalitet på utförda arbeten samt följa verkstadens rutiner och processer
Dokumentera utfört arbete i våra digitala system
Delta i ständiga förbättringar av arbetsmiljö, processer och kundservice
Kvalifikationer och vem vi söker till rollen som Bilplåtslagare
Intresse för att jobba med fordon och karosseri
Du motiveras av variation, laganda och möjligheten att utvecklas i yrket
Erfarenhet av bilplåtslageri, karosseri eller liknande är meriterande men inte ett krav
Du är ansvarsfull, noggrann och serviceinriktad
Kan arbeta självständigt såväl som i team
God kommunikativ förmåga på svenska
B-körkort är ett krav
Utvecklingsmöjligheter och förmåner hos Werksta Kalix
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Marknadsmässig lön och friskvårdsbidrag
Möjligheter till utbildning, kompetensutveckling och certifieringar
En modern och inkluderande arbetsplats med engagerade kollegor
Stora möjligheter att påverka vardagen och vara med på vår tillväxtresa
Om Werksta Kalix – Framtidens skadeverkstad i nya lokaler
Werksta Kalix är en del av Nordens ledande fristående verkstadskedja för bilskadereparationer och service. Vi arbetar aktivt med att utveckla både arbetsmetoder och ledarskap och sätter människan och miljön i centrum. Hos oss får du arbeta i en nyrenoverad anläggning utrustad med senaste teknik – här finns möjlighet att växa långsiktigt! Välkommen till ett team där professionalism och kundfokus står i centrum!
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Denna ansökan hanteras av Fordonsakademin Sverige AB som är ett ledande rekryteringsföretag inom fordonsbranschen i Sverige. Kontaktperson för denna tjänst är Johanna Aslan Rekryterande Konsultchef på Fordonsakademin, johanna.aslan@fordonsakademin.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra.
Värderingar
Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7750635-2055966". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Betongvägen 1 (visa karta
)
952 31 KALIX Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
9966514