Erfaren bilmekaniker sökes till växande team i Göteborg!
MK Manning AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2025-10-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Har du ett genuint intresse för bilar och en gedigen erfarenhet av att arbeta som bilmekaniker?
Vill du bli en del av ett företag där du får utvecklas, anta tekniska utmaningar och bidra till ett starkt och sammansvetsat team?
Då kan detta vara jobbet för dig! Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
MK Manning söker nu en erfaren bilmekaniker till en av våra expansiva kunder inom fordonsbranschen i Göteborg. Här får du arbeta i en modern verkstad med varierande arbetsuppgifter och stort fokus på kvalitet, noggrannhet och kundnöjdhet. Dina arbetsuppgifter
Utföra service, reparation och underhåll på personbilar.
Felsöka och åtgärda mekaniska, elektriska och elektroniska problem.
Byta ut och reparera slitna komponenter för att säkerställa fordonens driftsäkerhet.
Arbeta med allt från motorer, bromsar och växellådor till klimatsystem och elsystem.
Genomföra kontroll- och säkerhetsbesiktningar enligt gällande standarder.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som bilmekaniker eller fordonstekniker.
Har god kunskap inom fordonsteknik, hydraulik och elsystem.
Är noggrann, självständig och har ett öga för detaljer.
Trivs i en miljö med högt tempo och varierande uppgifter.
Har B-körkort.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön och attraktiva anställningsvillkor.
En trygg anställning hos ett väletablerat och växande företag.
En stimulerande arbetsmiljö med fokus på utveckling och kvalitet.
En varierad vardag med teknik, problemlösning och lagarbete i centrum.
Anställningsinformation
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Göteborg
Lön: Enligt överenskommelse
Vi arbetar med löpande urval - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.Bli en del av MK Manning och bidra till ett team som präglas av yrkesstolthet, kvalitet och gemenskap! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MK Manning AB
(org.nr 559431-8015), https://mkmanning.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tomislav Kolobaric tk@mkmanagement.se Jobbnummer
9545647