Erfaren Bilmekaniker sökes till SweAuto i Göteborg
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2026-07-08
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Erfaren Bilmekaniker sökes till SweAuto i GöteborgPubliceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
SweAuto söker nu en erfaren och engagerad bilmekaniker till vårt team i Göteborg. Vi är en växande verkstad som arbetar med service, felsökning och reparation av personbilar från flera olika märken. Vi söker dig som har ett genuint intresse för fordon och som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.Dina arbetsuppgifter
• Service enligt tillverkarens intervaller
• Felsökning med diagnosutrustning
• Reparation av motor, bromsar och chassi
• Kopplings- och kamremsbyten
• Byte av fjädrar, stötdämpare och andra slitdelar
• Diagnostisering och reparation av elektriska fel
• Däckskifte och däckmontering med verkstadens däckmaskin
• Allmänna verkstadsarbeten
Vi söker dig som
• Har minst 3 års erfarenhet som bilmekaniker
• Kan arbeta självständigt och ta ansvar för egna arbetsuppgifter
• Har erfarenhet av felsökning och diagnosarbete
• Är noggrann, pålitlig och lösningsorienterad
• Har B-körkort
• Kan kommunicera på svenska eller engelska
Erfarenhet av BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat och Toyota är meriterande.
Vi erbjuder
• Heltidsanställning
• lön enligt överenskommelse
• Möjlighet att utvecklas inom diagnostik och avancerad felsökning
• Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Anställningsstöd
Vi välkomnar sökande som är berättigade till stöd genom Arbetsförmedlingen, exempelvis introduktionsjobb eller andra anställningsstöd.Så ansöker du
Skicka ditt CV samt en kort presentation av dig själv och din erfarenhet. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Arbetsplats: Göteborg
Företag: SweAuto Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: sweauto.info@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SweAuto AB
(org.nr 559505-3124)
Långavallsgatan 4v (visa karta
)
424 57 GUNNILSE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Huseen Matini sweauto.info@gmail.com 0793000822 Jobbnummer
9997497