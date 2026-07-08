Erfaren Bilmekaniker sökes till SweAuto i Göteborg

SweAuto AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-07-08


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Erfaren Bilmekaniker sökes till SweAuto i Göteborg

Publiceringsdatum
2026-07-08

Om tjänsten
SweAuto söker nu en erfaren och engagerad bilmekaniker till vårt team i Göteborg. Vi är en växande verkstad som arbetar med service, felsökning och reparation av personbilar från flera olika märken. Vi söker dig som har ett genuint intresse för fordon och som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.

Dina arbetsuppgifter
• Service enligt tillverkarens intervaller
• Felsökning med diagnosutrustning
• Reparation av motor, bromsar och chassi
• Kopplings- och kamremsbyten
• Byte av fjädrar, stötdämpare och andra slitdelar
• Diagnostisering och reparation av elektriska fel
• Däckskifte och däckmontering med verkstadens däckmaskin
• Allmänna verkstadsarbeten

Vi söker dig som
• Har minst 3 års erfarenhet som bilmekaniker
• Kan arbeta självständigt och ta ansvar för egna arbetsuppgifter
• Har erfarenhet av felsökning och diagnosarbete
• Är noggrann, pålitlig och lösningsorienterad
• Har B-körkort
• Kan kommunicera på svenska eller engelska

Erfarenhet av BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat och Toyota är meriterande.

Vi erbjuder
• Heltidsanställning
• lön enligt överenskommelse
• Möjlighet att utvecklas inom diagnostik och avancerad felsökning
• Trevliga kollegor och god arbetsmiljö

Anställningsstöd
Vi välkomnar sökande som är berättigade till stöd genom Arbetsförmedlingen, exempelvis introduktionsjobb eller andra anställningsstöd.

Så ansöker du
Skicka ditt CV samt en kort presentation av dig själv och din erfarenhet. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.

Arbetsplats: Göteborg
Företag: SweAuto

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: sweauto.info@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SweAuto AB (org.nr 559505-3124)
Långavallsgatan 4v (visa karta)
424 57  GUNNILSE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Huseen Matini
sweauto.info@gmail.com
0793000822

Jobbnummer
9997497

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