Erfaren bilmekaniker sökes till kund i Varberg
Today Consulting Syd AB / Maskinreparatörsjobb / Varberg
2026-05-29
Vi söker nu en erfaren och självgående bilmekaniker för anställning hos vår kund i Varberg. Tjänsten tillsätts genom vårt bemanningsföretag och passar dig som brinner för fordon, felsökning och kvalitativ service.Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
Som bilmekaniker kommer du att arbeta med service, reparationer och felsökning på personbilar. Du förväntas kunna arbeta självständigt och hantera allt från enklare servicearbeten till mer avancerad diagnostik och mekaniska reparationer. Företaget är i en växande fas och söker en person som vill växa och utvecklas tillsammans med dem.
Vi söker dig som:
Är utbildad bilmekaniker eller har motsvarande erfarenhet
Är självgående och trygg i rollen som mekaniker
Kan arbeta med felsökning och diagnostik
Har kunskap av modernare bilar
Har god samarbetsförmåga och servicekänslaKvalifikationer
Talar flytande svenska, engelska är meriterande
Har minst 5 års erfarenhet inom yrket
Innehar B-körkort
Vi erbjuder:
En stabil arbetsplats hos en väletablerad och växande kund
Varierande arbetsdagar
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Möjlighet till långsiktig anställning
Lön: 30.000-35.000 kr
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7758511-2024885". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Today Consulting Syd AB
(org.nr 559209-0400), https://karriar.todayconsulting.se
432 32 VARBERG Arbetsplats
