Erfaren bilmekaniker sökes till Fordonsservice Halland AB i Falkenberg
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2026-07-09
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Bransch/Yrkesroll: Bilmekaniker / Personbilsmekaniker
För vår kunds räkning, Fordonsservice Halland AB, söker vi nu en driven och erfaren bilmekaniker. Fordonsservice Halland är en modern och välutrustad verkstad som sätter kvalitet, noggrannhet och nöjda kunder i absolut första rummet. Här blir du en del av ett sammansvetsat och härligt gäng där din kompetens verkliga värdesätts.
Om rollen:
Som bilmekaniker hos Fordonsservice Halland kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom service, felsökning, reparationer och underhåll av personbilar och lättare transportfordon.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:
Service och underhåll av personbilar
Felsökning och diagnostik
Reparationer av motor, bromsar, chassi och andra mekaniska komponenter
Byte av slitdelar och förebyggande underhåll
Dokumentation av utfört arbete
Kvalitetskontroller och säkerställande av att arbetet håller högsta standard
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och självständig mekaniker. Du motiveras av att lösa problem, gillar att skruva och tar ett stort eget ansvar för att bilen lämnar verkstaden i toppskick. Eftersom rollen innebär kundkontakt vid behov är det viktigt att du är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta.Publiceringsdatum2026-07-09Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av arbete som bilmekaniker (krav)
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet
God vana av att arbeta med moderna diagnosverktyg och felsökningssystem
B-körkort (krav)
God förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift
Vad vi erbjuder:
Vi erbjuder en trygg anställning på ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, marknadsmässig lön och schyssta villkor. Det finns goda möjligheter till förlängning eller direktövergång till kunden för rätt person.
Ansökan skickas till e-post: info@uniqueconsulting.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@uniqueconsulting.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unique Consulting i Halland AB
(org.nr 559573-2388), https://uniqueconsulting.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9998008