Erfaren Bilmekaniker sökes till expansivt team i Malmö!
2025-12-31
Är du en skicklig mekaniker med ett passionerat intresse för personbilar och fordonsteknik?Vill du arbeta i en dynamisk och utmanande miljö där varje dag bjuder på nya tekniska uppgifter?
Då är det här jobbet för dig!
Vi på MK Manning söker nu en bilmekaniker till en av våra växande kunder inom fordonsbranschen i Malmö.Publiceringsdatum2025-12-31Dina arbetsuppgifter
Utföra service och underhåll.
Felsöka och åtgärda mekaniska och elektriska fel.
Byta ut och reparera delar för att säkerställa fordonets funktion och säkerhet.
Utföra diagnoser med hjälp av moderna verktyg.
Arbeta enligt tillverkarens riktlinjer och säkerhetsföreskrifter.
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet som bilmekaniker.
Har goda kunskaper om fordon, motorer, bromssystem och elsystem.
Är en fena på felsökning och problemlösning.
Är självgående, ansvarstagande och trivs i en snabbrörlig arbetsmiljö.
Innehar B-körkort (krav).
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Möjlighet att bli en del av ett expansivt och väletablerat företag.
En stimulerande arbetsmiljö med varierande uppdrag.
Stora möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Anställningsinformation:
Lön enligt överenskommelse.
Heltidstjänst med flexibel start.
Placering: Malmö.
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
