Erfaren Bilmekaniker sökes till expansivt team i Jönköping!

MK Manning AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping
2026-02-08


Är du en skicklig mekaniker med ett passionerat intresse för personbilar och fordonsteknik?

Vill du arbeta i en dynamisk och utmanande miljö där varje dag bjuder på nya tekniska uppgifter?

Då är det här jobbet för dig! Vi på MK Manning söker nu en bilmekaniker till en av våra växande kunder inom fordonsbranschen i Jönköping.



Publiceringsdatum
2026-02-08

Dina arbetsuppgifter
Utföra service och underhåll

Felsöka och åtgärda mekaniska och elektriska fel

Byta ut och reparera delar för att säkerställa fordonets funktion och säkerhet

Utföra diagnoser med hjälp av moderna verktyg

Arbeta enligt tillverkarens riktlinjer och säkerhetsföreskrifter

Vi söker dig som:

Har gedigen erfarenhet som bilmekaniker

Har goda kunskaper om fordon, motorer, bromssystem och elsystem

Är en fena på felsökning och problemlösning

Är självgående, ansvarstagande och trivs i en snabbrörlig arbetsmiljö

Innehar B-körkort (krav)



Vi erbjuder:

Konkurrenskraftig lön och förmåner

Möjlighet att bli en del av ett expansivt och väletablerat företag

En stimulerande arbetsmiljö med varierande uppdrag

Stora möjligheter till personlig och professionell utveckling

Anställningsinformation:

Lön enligt överenskommelse

Heltidstjänst med flexibel start

Placering: Jönköping



Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.

Missa inte din chans - skicka in din ansökan idag och bli en del av ett framgångsrikt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MK Manning AB (org.nr 559431-8015), https://www.mkmanning.se

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Tomislav Kolobaric
tk@mkmanagement.se

Jobbnummer
9729714

