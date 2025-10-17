Erfaren Bilmekaniker sökes till expansivt team i Helsingborg!
2025-10-17
Är du en skicklig mekaniker med ett passionerat intresse för personbilar och fordonsteknik?
Vill du arbeta i en dynamisk och utmanande miljö där varje dag bjuder på nya tekniska uppgifter?
Vi på MK Manning söker nu en bilmekaniker till en av våra växande kunder inom fordonsbranschen i Helsingborg.

Dina arbetsuppgifter
Utföra service och underhåll
Felsöka och åtgärda mekaniska och elektriska fel
Byta ut och reparera delar för att säkerställa fordonets funktion och säkerhet
Utföra diagnoser med hjälp av moderna verktyg
Arbeta enligt tillverkarens riktlinjer och säkerhetsföreskrifter
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet som bilmekaniker
Har goda kunskaper om fordon, motorer, bromssystem och elsystem
Är en fena på felsökning och problemlösning
Är självgående, ansvarstagande och trivs i en snabbrörlig arbetsmiljö
Innehar B-körkort (krav)
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Möjlighet att bli en del av ett expansivt och väletablerat företag
En stimulerande arbetsmiljö med varierande uppdrag
Stora möjligheter till personlig och professionell utveckling
Anställningsinformation:
Lön enligt överenskommelse
Heltidstjänst med flexibel start
Placering: Helsingborg
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
