Erfaren bilmekaniker sökes till Din Bilservice Gävle
Abdulkader, Lavand / Maskinreparatörsjobb / Gävle Visa alla maskinreparatörsjobb i Gävle
2026-06-28
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Vi söker en bilmekaniker till vår bilverkstad i Gävle. Vi är tre personer som arbetar med bilservice och reparationer och söker nu en ny kollega som vill bli en del av vårt team.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från bilverkstad och kan hjälpa till med service och reparationer av fordon.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Oljebyte
Byte av bromsar och bromsdelar
Däckbyte
Byte av enklare bildelar och karossdelar
Byte av lampor och andra enklare reparationer
Allmän service och underhåll av fordon
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom bilverkstad
Har B-körkort
Kan svenska på arbetsnivå
Är noggrann, ansvarstagande och håller tider
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats där du blir en del av ett mindre team och arbetar med varierande arbetsuppgifter inom bilservice.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Helst via e-post
E-post: info@dinbilservicegavle.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abdulkader, Lavand
, https://www.dinbilservicegavle.se/
Bomhusvägen 49 (visa karta
)
804 29 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Din Bilservice i Gävle Kontakt
Ägare / Ansvarig för rekrytering
Lavand Abdulkader info@dinbilservicegavle.se 0766022166 Jobbnummer
9982123