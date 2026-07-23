Erfaren Bilmekaniker sökes Minst 10 års erfarenhet i Sverige

Svenska Gummihandel AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-07-23


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Vi söker nu en mycket erfaren bilmekaniker som har arbetat minst 10 år som bilmekaniker i Sverige. Vi söker endast seriösa och genuina kandidater med dokumenterad erfarenhet av avancerade mekaniska arbeten.

Publiceringsdatum
2026-07-23

Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
Byte av kamrem och kamkedja
Byte av koppling och svänghjul
Motor- och växellådsreparationer
Felsökning med diagnosutrustning
Bromsar, fjädring och styrning
Service och reparation av personbilar och lätta transportbilar
Reparation av AC-system
Hjulinställning och övriga mekaniska arbeten
Identifiera och åtgärda komplexa mekaniska fel
Säkerställa hög kvalitet och effektivitet i alla reparationer

Vi söker dig som
Har minst 10 års dokumenterad erfarenhet som bilmekaniker i Sverige
Är självgående och kan utföra avancerade reparationer utan handledning
Har mycket god kunskap om moderna diagnossystem
Har omfattande erfarenhet av kamrem, kamkedja, koppling och motorarbeten
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Har B-körkort

Vi erbjuder
Tillsvidareanställning
Konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet
Kollektivavtal genom IF Metall
Tjänstepension, försäkringar och övriga förmåner enligt kollektivavtal
Trevlig arbetsmiljö med modern utrustning
Möjlighet till långsiktig utveckling i företaget

Viktigt
Vi kommer endast att kontakta kandidater som uppfyller kravet på minst 10 års dokumenterad erfarenhet som bilmekaniker i Sverige. Ansök endast om du uppfyller detta krav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: info@dackdax.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenska Gummihandel AB (org.nr 559548-1556)
Manufakturgatan 13 (visa karta)
417 07  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Noa Abouras
info@dackdax.com
0704442001

Jobbnummer
10010396

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