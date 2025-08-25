Erfaren billackerare? Ta nästa steg i karriären hos oss!
2025-08-25
Erfaren billackerare sökes till verkstad!
Är du en person med öga för detaljer och ett intresse för att leverera hög finish? Nu letar vi efter skickliga och engagerade billackerare till en professionell verkstad! Om rollen
Vi erbjuder en heltidstjänst i en modern och välorganiserad fordonsverkstad med fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Du kommer att bli en viktig del i ett kunnigt team där arbetsmiljö och laganda prioriteras. Startdatum sker enligt överenskommelse.
Arbetet är varierat och innefattar alla moment inom lackering och reparation av person- och transportfordon.
Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara:
Förberedande arbete inför lackering, exempelvis slipning, spackling och maskering
Lackering enligt färgkoder samt kundspecifika önskemål
Reparation av mindre skador i lacken samt efterbehandling
Kontroll och granskning av färdigt resultat för att säkerställa högsta kvalitet
Viss kundkontakt samt enklare uppgifter inom lagerhantering kan förekomma
Vem vi söker Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av billackering eller motsvarande utbildning. Du är ansvarstagande, noggrann och trivs i en miljö där hög kvalitet och samarbete är centralt. Du arbetar lika gärna självständigt som tillsammans med andra och är lösningsorienterad i din vardag.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Yrkeserfarenhet av billackering eller bilreparation (krav)
B-körkort (krav)
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Engelska är meriterande
Ansök nu!
Urval och intervjuer sker löpande.
adacto people är en specialist inom rekrytering och bemanning inom logistik och fordonsbranschen. Med över 10 års erfarenhet erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att hitta rätt kompetens till rätt företag. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att säkerställa långsiktiga och framgångsrika partnerskap. Detta uppdrag är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt av företaget och får möjlighet att bli en del av ett engagerat team med fokus på kvalitet och utveckling. Välkommen att ta nästa steg i din karriär med oss!
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
