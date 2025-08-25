Erfaren billackerare? Ta nästa steg i karriären hos oss!

adacto people AB / Lackerarjobb / Göteborg
2025-08-25


Erfaren billackerare sökes till verkstad!
Är du en person med öga för detaljer och ett intresse för att leverera hög finish? Nu letar vi efter skickliga och engagerade billackerare till en professionell verkstad! Om rollen
Vi erbjuder en heltidstjänst i en modern och välorganiserad fordonsverkstad med fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Du kommer att bli en viktig del i ett kunnigt team där arbetsmiljö och laganda prioriteras. Startdatum sker enligt överenskommelse.
Arbetet är varierat och innefattar alla moment inom lackering och reparation av person- och transportfordon.
Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara:

Förberedande arbete inför lackering, exempelvis slipning, spackling och maskering


Lackering enligt färgkoder samt kundspecifika önskemål


Reparation av mindre skador i lacken samt efterbehandling


Kontroll och granskning av färdigt resultat för att säkerställa högsta kvalitet


Viss kundkontakt samt enklare uppgifter inom lagerhantering kan förekomma


Vem vi söker Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av billackering eller motsvarande utbildning. Du är ansvarstagande, noggrann och trivs i en miljö där hög kvalitet och samarbete är centralt. Du arbetar lika gärna självständigt som tillsammans med andra och är lösningsorienterad i din vardag.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:

Yrkeserfarenhet av billackering eller bilreparation (krav)


B-körkort (krav)


Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Engelska är meriterande


Ansök nu!
Urval och intervjuer sker löpande.
adacto people är en specialist inom rekrytering och bemanning inom logistik och fordonsbranschen. Med över 10 års erfarenhet erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att hitta rätt kompetens till rätt företag. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att säkerställa långsiktiga och framgångsrika partnerskap. Detta uppdrag är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt av företaget och får möjlighet att bli en del av ett engagerat team med fokus på kvalitet och utveckling. Välkommen att ta nästa steg i din karriär med oss!
We are adacto people.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
adacto people AB (org.nr 556978-5149), http://www.adactopeople.se

Arbetsplats
adacto people

Kontakt
Natali
natali@adactopeople.se

Jobbnummer
9473818

