Erfaren Bilförsäljare sökes Ny filial i Göteborg (Kungälv)
Haninge bilpark AB / Butikssäljarjobb / Kungälv Visa alla butikssäljarjobb i Kungälv
2026-03-30
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haninge bilpark AB i Kungälv
, Haninge
, Knivsta
eller i hela Sverige
Erfaren Bilförsäljare sökes - Ny filial i Göteborg (Kungälv)
Vi expanderar kraftigt och öppnar nu en ny filial i Kungälv - och söker dig som vill vara med från början och bygga upp något riktigt stort.
Vi driver idag en väletablerad och framgångsrik bilfirma i Stockholm med hög omsättning, starkt varumärke och ett tydligt fokus: maximal försäljning och nöjda kunder.
Nu tar vi konceptet till Göteborg - och vi letar efter rätt personer som vill vara med på resan.
Vad vi erbjuder:
Hög provision - du styr din egen lön
Färdigt koncept med bevisad försäljningsmodell
Starkt inflöde av bilar och kunder
Möjlighet att växa till ledande roll
Ett bolag med tempo, driv och tydliga mål
Om rollen:
Du kommer arbeta med:
Försäljning av bilar till privatkunder
Aktiv kontakt med kunder (telefon + plats)
Inköp / inbyte av bilar
Möten med kunder samt ev. hembesök
Bygga upp kundbas och affärer från grunden
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bilförsäljning (KRAV)
Är driven, tävlingsinriktad och hungrig
Har god social förmåga och kan stänga affärer
Är självgående och gillar högt tempo
Har B-körkort
Extra plus om du:
Kan värdera bilar självständigt
Har jobbat med förmedling eller inköp
Är van vid telefonförsäljning
Plats: Kungälv, Göteborg
Start: Omgående
Ansök nu
Skicka din ansökan och berätta kort varför just du är rätt person.
Vi söker inte bara personal - vi söker vinnare.
Vill du vara med och bygga upp nästa stora bilaffär i Göteborg?
Då vill vi prata med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
endast e-post
E-post: tobbe@haningebilpark.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "säljare Kungälv". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Bilpark AB
(org.nr 556866-8932)
Traktorgatan 13 (visa karta
)
442 40 KUNGÄLV Jobbnummer
9828917