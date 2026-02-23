Erfaren besiktningsman inom elsektorn avseende industrin, energi och elnät
2026-02-23
Paribus AB söker ytterligare en besiktningsman till vår verksamhet. Vi söker en person med tidigare erfarenhet och befintligt kontaktnät inom industri, energi- och elnätssektorn och som är intresserad av att utveckla ett hållbart samhälle med balanserad tillvaro.
Paribus är ett ingenjörsbolag med fokus på utredning, projektering och projektledning samt besiktning inom industrin, elnät och infrastruktur. Vår affärsidé är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle med ett modernt elnät och säkra anläggningar.
Vi samarbetar med ett antal olika konsultbolag vilket skapar möjlighet för oss att vara delaktiga i större projekt samt vara aktiva gentemot större kunder vilka kräver ramavtal.
Bolaget har redan ett flertal pågående uppdrag av varierande längd. Samtidigt märks en växande efterfrågan, såväl lokalt som nationellt, på besiktningsmän som vid behov kan ta rollen som bygg- eller projektledare inom industri-, energi- och elnätssektorn. Vi ser gärna att du är verksam inom någon av sektorerna idag men samtidigt är intresserad av att utvecklas för att möta framtida krav och vara delaktigt i våra kunders verksamhetsutveckling. I rollen ingår också att bevara och stärka kundrelationer liksom att rekrytera nya kunder och uppdrag.
Vissa av bolagets befintliga uppdrag kräver tjänsteresor men det mesta av arbetet sker från bolagets kontor. Bolagets kontaktnät finns idag primärt inom elnätssektorn och industrisektorn men även inom kontaktledningssidan för järnväg. Vi ser dock positivt på att kontaktytorna utvidgas till andra sektorer.
I dagsläget består bolaget av en byggledare/besiktningsman samt en VD och ägare med mer än 20 års erfarenhet från konsultbranschen. Erfarenheten som småbarnsförälder har bidragit till bolagets fokus på en hållbar balans mellan arbete och privatliv - en central del av verksamhetens affärsidé. Ytterligare en grundsten för bolaget är att vara och visa delaktighet både gentemot våra kunder och deras verksamhet men även för den omvärld vi verkar i. Vi hoppas därför att du känner samma engagemang och intresse för att bidra till våra kunders utveckling och för ett mer hållbart samhälle.
Bolagets etableringsort är Alingsås med kontorslokaler i anslutning till järnvägsstationen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Via e-post
E-post: christian.adolfsson@paribus.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559201-9276), https://www.paribus.se/besiktningsman-inom-elsektorn
Sveagatan 8 A (visa karta
)
441 32 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort.
VD
Christian Adolfsson christian.adolfsson@paribus.se 0703435080
