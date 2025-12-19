Erfaren beredskapshandläggare med inriktning mot räddningstjänst
2025-12-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Bjuv
, Klippan
, Höganäs
Länsstyrelsen Skåne är en statlig myndighet på regional nivå som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet. Vi arbetar med att nationella mål ska få genomslag i länet utifrån regionala förutsättningar. Inom våra uppdrag arbetar vi med rådgivning, tillstånd och tillsyn, planer och strategier. Vi förvaltar naturområden och fördelar ekonomiskt stöd. Vi samverkar med aktörer i hela länet.
Vi har cirka 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad.Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning
Vill du arbeta med beredskapsfrågor och för att invånarna skall kunna erbjudas ett tryggt och säkert Skåne? Länsstyrelsen i Skåne utökar verksamheten och söker beredskapshandläggare med fokus på räddningstjänst, kärnenergiberedskap och CBRNE.
Vi söker en beredskapshandläggare till enheten för samhällsskydd och krisberedskap på Länsstyrelsens kontor i Malmö. Anställningen är tills vidare med tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.Dina arbetsuppgifter
Som beredskapshandläggare med inriktning mot räddningstjänst driver och samordnar du olika frågor - både internt på myndigheten och i samverkan med räddningstjänster, kommuner och andra myndigheter. Du kommer att arbeta med stöd till räddningstjänster och driva processer kopplat till räddningstjänst under höjd beredskap, planering för kärnteknisk olycka eller skapa förmåga att hantera en regional CBRNE-händelse. Du kommer också att ingå i länsstyrelsen kris- och krigsledningsorganisation och kan komma att tjänstgöra som Tjänsteman i Beredskap (TiB).
Du får en central roll i utvecklingen av vårt arbete med civilt försvar och totalförsvarsplanering, där ditt räddningstjänstperspektiv är en viktig pusselbit.
Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega samt verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Relevant utbildning som exempelvis brandingenjör eller brandman.
- Flerårig arbetslivserfarenhet från offentlig verksamhet kopplat till räddningstjänstfrågor.
- Erfarenhet från kommunal eller statlig räddningstjänst
- God kunskap om och praktisk erfarenhet från tillämpning av lag om skydd mot olyckor,
- Erfarenhet av analys- och riskbedömningsarbete
- Erfarenhet av projektledning
- B-körkort
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet inom verksamhetsområdet samhällsskydd och beredskap, gärna i ledande befattning från kommunal verksamhet.
- Arbetat med frågor kopplade till räddningstjänst under höjd beredskap
- Mångårig erfarenhet av operativ verksamhet och ledningsfrågor
- Erfarenhet från krisledning och stabsarbete
- Intresse av att arbeta med stöd till räddningstjänsterna
- Kunskap om kärnenergiberedskap och CBRNE-frågor
- Erfarenhet av utvärdering av operativa händelser
- Arbetat som brandman och som insatsledare med vidareutbildning inom tillsyn
Då arbetet medför kontakter med olika parter krävs det att du har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Arbetet ställer dessutom krav på att du kan ta dig an komplicerade problem och arbeta med dem på ett drivande och strukturerat sätt. Med fördel är du kreativ och har ett intresse för att utveckla idéer till praktiska resultat. Det är en självklarhet att du tycker om att arbeta för ett säkrare samhälle och att du har ett gott omdöme. Du behöver också trivas med att bygga och underhålla relationer men samtidigt kunna verka med integritet.
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.
Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).Övrig information
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Observera att din ansökan blir en allmän handling.
I våra rekryteringar har vi valt att ta bort det personliga brevet samt möjligheten att bifoga filer. Det är därför av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta oss för instruktioner om hur du ansöker i sådant fall, hrenheten.skane@lansstyrelsen.se
.
https://www.lansstyrelsen.se/skane/dataskyddhttps://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/om-lansstyrelsen-skane.html Ersättning
