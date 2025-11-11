Erfaren behandlare sökes till Mälardalens Behandlingscentrum
Om verksamheten
Serigmo care, Mälardalens behandlingscentrum är ett behandlingshem (HVB) med plats för 21 klienter, vuxna kvinnor och män med missbruksproblematik och samsjuklighet. Vi är lantligt belägna i Hallstahammar i en vacker och lugn miljö. Dagligen serveras hemlagad näringsriktig kost. På MBC erbjuds möjlighet till fysisk aktivitet, dels på MBC:s egna gym men även på ett närliggande gym i Hallstahammar. Naturen runt om MBC inbjuder till promenader och vistelse i naturen. Övriga sysselsättningar kan vara trädgårdsarbete, snickerier, hälsa och friskvård samt matlagning. Vi har hög kompetens och arbetar individuellt med varje klient. Vi erbjuder olika behandlingsprogram som grundar sig i ett lösningsfokuserat synsätt med stöd och hjälp av Motiverande samtal, en tydlig struktur samt ADL träning.
Målgrupp
Vi vänder oss till kvinnor och män med varierande former av missbruk; alkohol, narkotika och läkemedel. Vi tar emot placeringar SoL, kontraktsvård, vårdvistelse, LRV, LPT samt LVM.
Behandlingsinnehåll
Grunden i behandlingsarbetet är en lösningsfokuserad KBT-modell med motiverande samtal individuellt och i grupp.
De program som vi erbjuder är Återfallsprevention, Kriminalitet som livsstil, Känsloskola, Ångetsskola, CRA, Mindfulness, Sömnskola, ADHD för vuxna samt Nada (akupunktur).
Utifrån uppdraget, klientens förutsättningar och behov upprättas en genomförandeplan. Ett veckoschema skrivs tillsammans med klienten som innefattar behandling, sysselsättning och olika aktiviteter, allt för att uppnå välbefinnande och struktur i tillvaron. Vi har samarbete med extern organisation som erbjuder utredning och/eller samtal med psykolog vid överenskommelse när placering sker.
Vidare kan psykoterapisamtal erbjudas vid en lite längre tids placering. Terapier som erbjuds är KBT, schematerapier, relationell psykoterapi, Emdr mot PSD samt affekt fobiterapi.
Allt behandlingsarbete läggs upp i samråd med placerande kommun, myndighet samt klient s.k. behandlingsschema. Regelbundna uppföljningar och utvärderingar är något som vi arbetar med löpande.
Vi söker en behandlare som har kunskap inom en eller flera av de behandlingprogram vi erbjuder.
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: mariell.fransson@serigmocare.se
