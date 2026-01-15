Erfaren barnskötare till Förskolan Hagvidson Talento,
2026-01-15
Omfattning: Deltid
Varaktighet: 6 månader eller längre
Anställningsform: Timvikariat
Talento söker vikarierande barnskötare omgående (minst 3 månader) med stort engagemang, som ser varje barn och som hör och bryr sig om vad barnen vill förmedla. Vi ser att:
du är en trygg och positiv pedagog som har någon eller några års erfarenhet inom yrket.
du vill utvecklas och utmanas tillsammans med barn och pedagoger.
du är flexibel, kan ta egna initiativ men har samtidigt lätt att samarbeta, är ansvarsfull, punktlig och stresstålig.
du bidrar till ett öppet, socialt klimat.
du ser till att alla möten blir bra möten,
Förskolan Talento startade i januari 2008 och vi bedriver vår verksamhet i det vackra skolhuset i övre Norslund. Hos oss finns ungefär 110 barn i åldrarna 1-6 år fördelat på sex avdelningar och vi strävar alltid efter att ha små barngrupper. Hagvidson tog över Talento hösten 2021 och är ett privat företag med 1 förskolor.
Målet med verksamheten är att skapa den bästa tänkbara arbetsplatsen för barn och pedagoger. Familjerna ska alltid känna sig välkomna till oss och verksamheten ska genomsyras av tydlighet, delaktighet och glädje.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Tillsammans med dina kollegor ska du leda och utveckla förskolan enligt Läroplanen. Du arbetar alltid med barnets bästa i fokus. Trygghet, glädje och delaktighet är ledord i vår verksamhet som vi dagligen erbjuder barnen. Du ska vara medforskande och lyhörd för barnens intressen. Utifrån vår arbetsplan och avdelningarnas veckoplaneringar deltar du i det systematiska kvalitetsarbetet på avdelningen. Lärandet synliggörs genom pedagogisk dokumentation och du arbetar aktivt för att skapa stimulerande och utvecklande lärmiljöer. Du har ett gott förhållningssätt till barn, föräldrar och kollegor som präglas av tron på att alla vill och kan. Du har en god samarbetsförmåga där du har en vilja att delge och lära, samt tar ansvar för att skapa en god arbetsmiljö genom en positiv inställning och energirik arbetsglädje.
VI ERBJUDER DIG
Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling samt pedagogiska måltider, friskvårdsbidrag och själv klart härliga barn och kollegor som alla är viktiga för varandra.
Tillträde enligt överenskommelse.
Timvikariat samt ett vikariat i minst 3 månader på 90 % med möjlighet till förlängning.
Låter detta intressant?
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuerna sker löpande och tjänsten kan kommat att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Stor vikt kommer att läggas vi lämplighet erfarenhet och utbildning. Är du intresserad skicka en ansökan till maria.liljenborg@hagvidson.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: maria.liljenborg@hagvidson.se Arbetsgivare EJB Nyponlunden AB
(org.nr 556900-1281)
Rastvägen 4 (visa karta
791 41 FALUN Arbetsplats
Hagvidson Talento Jobbnummer
9685439