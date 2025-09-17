Erfaren barnskötare som vill göra skillnad!
Vi är en montessoriinspirerad förskola med hjärtat i konsten och vetenskapen. Nyfikenhet och upptäckarlust i kombination med trivsel och glädje är vägen till all bestående kunskap. Detta genomsyrar vår pedagogiska målsättning. Vi vill ge barnen det absolut bästa och våra medarbetare en trivsam arbetsplats präglad av samarbete, gemenskap och möjligheter att utvecklas. Trivsel och glädje är viktig för oss så vill du bidra med engagemang och en positiv inställning så ska du söka tjänsten som barnskötare hos oss.Dina arbetsuppgifter
Förskolan ligger i ett mångkulturellt område med en fantastisk blandning av människor med olika bakgrund, från olika delar av världen. I området ser vi många barn som har sitt första möte med det svenska språket när de börjar i förskolan. Språkutveckling, lek och sång är viktiga inslag i undervisningen. I nära samarbete med dina kollegor kommer du att delta i förskolans utbildning och undervisning. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni med målstyrda processer som syftar till omsorg, utveckling och lärande med barnens inflytande och läroplanen som grundstenar.
Vi söker dig
Vi söker en erfaren pedagog som är trygg, flexibel, lekfull och ansvarstagande. Du har lätt för att samarbeta med andra och du är positiv, initiativtagande och strukturerad. Du sätter alltid barnen i främsta rummet och du prioriterar att vara en närvarande, lekande och språkande pedagog. Ditt samarbete med kollegor genomsyras av ditt positiva tänkande, ditt intresse för andras idéer och ditt lösningsfokus. Vi värdesätter goda relationer mellan alla som vistas på förskolan och du bör vara vänlig, lyhörd och nyfiken i ditt interagerande med andra. Du ska ha lätt för att kommunicera med barn, kollegor och vårdnadshavare och sträva efter att ha goda relationer med de du möter. Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i det svenska språket och vi ser gärna att du har kännedom eller erfarenhet av Montessoripedagogik. Så ansöker du
