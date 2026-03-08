Erfaren barberare sökes till vårt team i Umeå!
2026-03-08
Vi på Umeå Salongen söker nu en erfaren barberare som vill bli en del av vårt härliga team.
Är du passionerad för barberaryrket, har känsla för stil och gillar att ge kunder förstklassig service? Då kan du vara personen vi letar efter!
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som barberare
Är skicklig på klippning, skäggtrimning och klassisk rakning
Är serviceinriktad och professionell mot kunder
Kan arbeta självständigt men också trivs i team
Talar svenska och engelska
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Bra kundflöde
Möjlighet att utvecklas i yrket Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
E-post: alwandada@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bamo AB
(org.nr 559447-1269)
Rådhusesplanaden 6 C (visa karta
)
903 28 UMEÅ Jobbnummer
9783482