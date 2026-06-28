Erfaren bagare som kan baka traditionellt naanbröd i tandoorugn.

Raman AB / Bagarjobb / Jönköping
2026-06-28


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Vi söker en erfaren naanbagare till vår restaurang. Du kommer att ansvara för att baka traditionellt naanbröd i tandoorugn och kunna jobba i stressiga situationer. Du arbetar tillsammans med övrig kökspersonal för att säkerställa hög kvalitet och god service.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-28
E-post: Areen.jimal@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Raman AB (org.nr 559300-0101)

Arbetsplats
Jönköpings kolgrill

Jobbnummer
9982233

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