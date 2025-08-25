Erfaren B2B-säljare till AdAccess - Ta nästa steg i din karriär!
AdAccess AB / Säljarjobb / Borås
2025-08-25
Är du en unik säljare som alltid är målinriktad och aldrig tappar fokus på affären? På AdAccess söker vi nu en erfaren B2B-säljare som brinner för att varje dag skapa nya möjligheter, vinna affärer och bygga starka kundrelationer.
Hos oss arbetar du med att kontakta företag, presentera våra digitala marknadsföringstjänster och framför allt - hitta den bästa lösningen för varje kunds behov. Varje samtal är en chans att göra skillnad och varje dag är en möjlighet att växa.
Vi söker dig som
Har minst 2 års dokumenterad erfarenhet av telefonbaserad försäljning mot företag (B2B)
Är målinriktad, uthållig och har en stark drivkraft att sälja varje dag
Trivs med att ta första kontakten och är skicklig på att bygga förtroende via telefon
Alltid sätter kunden i fokus och vill erbjuda lösningar som gör verklig skillnad
Talar och skriver flytande svenska
Har du erfarenhet av försäljning inom digital marknadsföring är det ett stort plus
Vi erbjuder
Snabb karriärutveckling för dig som vill växa vidare
Konkurrenskraftig grundlön, hög provision och bonusar
En inspirerande arbetsmiljö med tävlingar och belöningar
Fortlöpande säljutbildning och utveckling, även för dig som redan är erfaren
Arbetstider måndag till fredag, 08:00-17:00, vilket ger bra balans mellan jobb och fritid
Varför AdAccess
Vi söker en säljare med exceptionell drivkraft och engagemang. Hos oss får du möjlighet att kombinera affärsmässighet, stark kommunikativ förmåga och kreativitet för att nå dina mål och samtidigt hjälpa företag att utvecklas och växa digitalt.
Är du redo att ta nästa steg i din säljkarriär och bli en del av vårt vinnande team?
Skicka CV och personligt brev till: jobb@adaccess.se
Läs mer om oss påwww.adaccess.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: Jobb@adaccess.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AdAccess AB
(org.nr 559282-2307)
501 13 BORÅS Kontakt
AdAccess AB Jobb@adaccess.se Jobbnummer
9475203