Erfaren B2B-säljare sökes - flera spännande säljroller
Recruitive AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-20
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Vi på Recruitive AB söker, på uppdrag av flera spännande tillväxtbolag i Stockholm och Göteborg, dig som är en erfaren och resultatinriktad B2B-säljare.
Du har flera års dokumenterad erfarenhet av komplex B2B-försäljning och är van vid att äga hela säljcykeln – från prospektering och behovsanalys till förhandling och avslut. Du trivs i dialog med beslutsfattare som VD, CFO och inköpsansvariga, och du drivs av att bygga långsiktiga kundrelationer snarare än att bara stänga enstaka affärer.
Vi rekryterar just nu bland annat till roller som Key Account Manager, Sales Manager, Founding GTM Manager samt Sales Executive inom IT- och cybersäkerhetsbranschen. Gemensamt för uppdragen är stort eget ansvar, en attraktiv provisionsmodell utan tak och goda möjligheter att växa in i ännu mer seniora affärsroller.
Vi ser gärna att du har minst 3–4 års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom SaaS, tjänster eller konsultbranschen, är van att driva hela säljprocessen självständigt, kommunicerar obehindrat på svenska och engelska samt trivs med högt tempo i en entreprenöriell miljö.
Skicka in din ansökan redan idag, så matchar vi dig mot rätt uppdrag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SYM59". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546)
111 21 STOCKHOLM Jobbnummer
10007310