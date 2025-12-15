Erfaren B-chaufför sökes till vår verksamhet i Kiruna
UT Transport i Norr AB / Fordonsförarjobb / Kiruna Visa alla fordonsförarjobb i Kiruna
2025-12-15
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos UT Transport i Norr AB i Kiruna
, Gällivare
, Överkalix
, Luleå
, Umeå
eller i hela Sverige
Är du en erfaren B-chaufför som söker nästa steg i en fartfylld och ansvarsfull roll? Vi söker nu dig med dokumenterad erfarenhet av yrkeskörning och godsvana till vår verksamhet i Kiruna. Hos oss blir du en del av en modern och framåtlutad organisation där kvalitet, punktlighet och professionellt kundbemötande alltid står i fokus.
Som B-chaufför hos oss har du en viktig roll i vårt distributionsflöde. Du ansvarar för leverans av viktigt gods till kunder i regionen och bidrar till att både verksamheter och samhällsfunktioner fungerar smidigt. Arbetet är varierande och ställer krav på både struktur och flexibilitet, vilket gör rollen perfekt för dig som trivs med frihet under ansvar och ett aktivt arbetsliv. Samtliga arbetspass utgår från vår terminal i Kiruna.
Om UT Transport
UT Transport är en del av DANX - en specialiserad aktör inom reservdelslogistik. Vi erbjuder smarta och hållbara lösningar inom nattdistribution, lagerstyrning och PUDO (Pick-Up, Drop-Off). Vi utmanar branschens normer och arbetar kontinuerligt för utveckling och förbättring. Samarbete, ansvar och engagemang är grundläggande värderingar hos oss, både på individ- och teamnivå.
Om rollen
I rollen som B-chaufför hos oss planerar och genomför du dina rutter med noggrannhet och hög servicenivå. Du arbetar med lastning och lossning och hanterar gods på ett säkert och effektivt sätt. Du möter dagligen kunder och representerar företaget professionellt. Ordning och reda är en självklarhet för dig, särskilt i en tidspressad arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Har B-körkort och flera års erfarenhet av yrkeskörning
Är punktlig, serviceinriktad och trivs med ett fysiskt arbete
Har god lokalkännedom och är van vid att köra i både stad och landsbygd
Vi erbjuder
Hos oss får du ett stabilt och ansvarsfullt arbete i ett erfaret team med nära stöd från både kollegor och ledning. Du erbjuds lön enligt överenskommelse, kollektivavtal och schyssta arbetsvillkor. Vi verkar i en arbetsmiljö där säkerhet och respekt genomsyrar vardagen. Hos oss finns även möjlighet till vidareutveckling och karriär inom företaget.
Låter detta som rätt steg för dig?
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Ersättning
Enl. överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ut Transport i Norr AB
(org.nr 556408-7723) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
UT Transport I Norr AB Kontakt
Förman Gällivare
Maria Dahlén maria.dahlen@danxcarousel.com Jobbnummer
9645715