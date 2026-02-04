Erfaren Automationsutvecklare - Från kod till driftsättning
2026-02-04
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-02-04Beskrivning av jobbet
Vi söker en erfaren automationsingenjör till vårt team! Vi ansvarar för att utveckla och driftsätta automationslösningar för våra kunder inom industrin och behöver nu förstärka vårt team med en trygg och kunnig kollega.
Hos oss på AFRY får du varierande arbetsuppgifter inom industriell automation. I denna roll kommer du att arbeta med systemering och programmering av PLC-, HMI-, SCADA- och robotapplikationer. Du kommer även att delta i driftsättning och felsökning av dessa system, både på plats hos kund och i projektform från kontoret.
En vanlig arbetsvecka kan innehålla allt från anbudsarbete och teknisk lösningsframtagning till projektarbete i team eller akuta felsökningar hos kund. I vissa fall kan du även vara uthyrd till kund för att förstärka deras organisation.
Vi söker dig som vill bidra med din erfarenhet och samtidigt vara en del av ett engagerat och hjälpsamt team. Du kommer att spela en viktig roll i att skapa stabilitet och kompetensbredd i en sektion med låg medelålder. På sikt finns möjlighet att utvecklas mot specialistroller eller bli en bred teknisk resurs och mentor för kollegor och kunder - beroende på dina intressen. Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta med kollegor, leverantörer och underentreprenörer, och som kommunicerar tydligt och enkelt med alla som behöver information - eller aktivt söker upp den när det behövs. Du är stresstålig och behåller lugnet även i pressade situationer, samtidigt som du tänker logiskt och strukturerat. Dessutom är du ambitiös och tar gärna en ledande roll i programmeringsarbetet utan att behöva bli uppmanad - du driver arbetet framåt med engagemang och ansvarskänsla.
Krav
Minst 5 års erfarenhet av programmering inom PLC-, HMI- och SCADA-system
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av felsökning och driftsättning i industriella miljöer
Meriterande
Erfarenhet av robotprogrammering
Kunskap inom något eller flera av följande system: ABB, Siemens, Allen Bradley, Intouch, Citect, Ignition
Engelska i tal och skrift
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-02-28. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kontaktuppgifter
Magnus Axelsson - Sektionschef AFRY Oskarshamn magnus.axelsson@afry.com
• 46 10 505 66 83
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
