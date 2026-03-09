Erfaren automationsingenjör till stort konsultbolag!
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-03-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Hos vår kund får du arbeta med varierande projekt där teknik och problemlösning står i fokus. I rollen som automationsingenjör är du antingen på plats i Göteborg eller reser dit där behovet är för att bidrar till innovativa lösningar inom livsmedelsindustrin. Är du redo för nästa steg? Skicka in din ansökan idag!Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Vi söker nu en automationsingenjör med inriktning mot industriautomation för vår kund i Göteborg. I rollen kommer du utgå från Göteborg och jobba på projekten här, dock får sektionen in internationella projekt ibland och därav kan det bli resor i tjänsten också. Vi söker därför dig som uppskattar variation, har lätt för att samarbeta med nya människor och drivs av att lösa tekniska utmaningar.
Du kommer framförallt att arbeta mot kunder inom livsmedelsindustrin och med helhetsprojekt inom automation. Rollen är både spännande och varierande, då kunden gör allt från att hjälpa till med konceptutveckling, elkonstruktion och programmering/idriftsättning ute i produktionen. Du kommer att vara involverad i flera olika faser av projektet men framförallt där dina styrkor ligger. Dina arbetsuppgifter kan bland annat omfatta validering, elkonstruktion, PLC-programmering, digitalisering samt utveckling av MES-lösningar. Projekten varierar i längd - vissa sträcker sig över längre perioder på samma plats, medan andra är kortare.
Du erbjuds
En varierande roll där du möter olika kunder och miljöer
Möjlighet att utveckla dina tekniska färdigheter inom programmering, driftsättning och optimering av automationssystemDina arbetsuppgifter
Programmering av PLC-, HMI- och SCADA-system
Felsökning och optimering av automationslösningar
Installation, driftsättning och underhåll av automatiserade system
Bidra i kalkylering och offertarbete
Elkonstruktion
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom automation, mekatronik eller liknande område, alternativt arbetslivserfarenhet i branschen
Har minst 3 års erfarenhet av PLC programmering eller elkonstruktion
Är lösningsorienterad och flexibel med god förmåga att snabbt sätta dig in i nya system och arbetssätt
Har B-körkort och är bekväm med att resa i jobbet
Är obehindrad i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete inom läkemedelsindustrin eller livsmedelsindustrin, exempel som tekniker eller inom underhåll
Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Målmedveten
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A7PCP3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Jobbnummer
9786117