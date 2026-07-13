Erfaren assistent med hjärta och pannben sökes inom autism
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-07-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vivida Assistans AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vill du bli en viktig person i en annan människas liv?
Vissa jobb är mer än ett arbete. De handlar om att skapa trygghet, bygga tillit och göra verklig skillnad.
Vi söker en erfaren personlig assistent till vår son. Han är en energifylld kille med omfattande, icke-verbal autism och ett stort behov av trygghet, struktur och en vuxen som verkligen vill förstå honom.
Han har ett hjärta av guld. Han är nyfiken, levnadsglad och full av energi. Samtidigt innebär hans autism stora utmaningar i vardagen. När kraven blir för höga eller kommunikationen inte räcker till kan det uppstå situationer med starka känslouttryck och utmanande beteenden.
Därför söker vi dig som kan stå kvar, behålla lugnet och försöka förstå vad som ligger bakom. Någon som kan avleda, motivera, skapa trygghet och hitta nya vägar när det behövs.
Ditt uppdrag
Som personlig assistent följer du vår son i hans vardag – hemma och i olika miljöer. Ditt viktigaste uppdrag är att skapa trygghet, förutsägbarhet och möjligheter till utveckling.
Arbetet innebär bland annat att:
stödja kommunikation och samspel
skapa rutiner och struktur
delta i aktiviteter, lek och rörelse
stötta vid återhämtning
förebygga och hantera utmanande situationer genom ett lågaffektivt och respektfullt bemötande
Framför allt handlar arbetet om relationen – att lära känna vår son, förstå hans signaler och bli en trygg person i hans vardag.
Vem är du?
Det här är ett uppdrag som kräver erfarenhet. Du behöver tidigare ha arbetat med personer med autism eller andra omfattande funktionsnedsättningar och ha en trygg grund i ditt bemötande.
Vi söker dig som:
har erfarenhet av autism eller andra omfattande funktionsnedsättningar
har erfarenhet av lågaffektivt bemötande
kan behålla lugnet i svåra situationer
ser beteenden som kommunikation och vill hitta orsaker och lösningar
är trygg, stabil, tålmodig och uthållig
är kreativ och kan hitta nya sätt att skapa samspel
har god fysik och tycker om att vara aktiv
talar svenska obehindrat
Meriterande är erfarenhet av AKK/TAKK samt arbete med utåtagerande beteenden.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett arbete där du verkligen får göra skillnad.
Du får:
ett meningsfullt uppdrag där ditt arbete påverkar en annan människas vardag
möjlighet att bygga en långsiktig och betydelsefull relation
nära introduktion och stöd från oss som föräldrar
en varm och trygg arbetsmiljö där vi samarbetar och utvecklas tillsammans
Du behöver inte kunna allt från början, men du behöver ha erfarenheten, engagemanget och uthålligheten att stå kvar även när det är utmanande.
För rätt person är detta mer än ett arbete – det är möjligheten att bli en viktig del av vår sons liv.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad
Tjänsten startar som extra vid behov med möjlighet till fasta arbetspass på sikt.
Arbetstiden är inledningsvis främst:
lov och helger dagtid
vissa vardagskvällar, fördelade över veckans olika dagar
Du kommer att arbeta nära oss som föräldrar i en varm och stödjande miljö.
Är du personen vi söker?
Om du har erfarenheten, lugnet och viljan att göra skillnad vill vi gärna höra från dig.
Välkommen till ett uppdrag som betyder mer än bara ett jobb.
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra – våra medarbetare är det viktigaste vi har!
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Enligt överenskommelse
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-08-31. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
När du skickat in din ansökan kan du i vissa rekryteringar bli ombedd att svara på kompletterande frågor via video. Då får du ett mail med frågorna från invitations@recright.com
. Håll även utkik i din skräppost om mailet skulle ha hamnat där.
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Enligt lag krävs utdrag ur Polisens belastnings- & misstankeregister vid arbete med minderåriga kunder (under 18 år). Vivida har därutöver som policy att alltid begära utdrag från samtliga personliga assistenter, i syfte att säkerställa våra kunders trygghet och kvaliteten i assistansen. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregister som inte är mer än 6 månader gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du söker arbete hos en barnkund väljer du: Arbete med barn enligt LSS
Om du söker arbete hos våra vuxna kunder väljer du: Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss:
vivida.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265), https://vivida.varbi.com/se
Box 1814 (visa karta
)
701 18 ÖREBRO Kontakt
Malin Augustsson malin.johansson@vivida.se 019-5554377 Jobbnummer
10001782