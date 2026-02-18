Erfaren Arkivarie till myndighet i Stockholm.

Poolia AB / Bibliotekariejobb / Stockholm
2026-02-18


Visa alla bibliotekariejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Huddinge, Järfälla eller i hela Sverige

Nu söker vi för ett konsultuppdrag en erfaren Arkivarie till vår kund som är en myndighet i Stockholm.

• Omfattning: Heltid 100%
• Längd: 9 månader
• Start: April/maj

Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund.

OBS!
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och du behöver genomgå en säkerhetsklassning med säkerhetsintervju och registerkontroll innan du kan starta uppdraget. Detta kräver b l a svenskt medborgarskap.

Publiceringsdatum
2026-02-18

Om tjänsten
Myndigheten har behov av att tillfälligt förstärka organisationen med arkivarie- och registraturkompetens under en period.

Arbetet sker på myndighetens kontor i centrala Stockholm. Viss möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse med beställande kund.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Sedvanliga arkivarieuppgifter som förekommer inom myndighet. Även viss registratur förekommer.
Registraturarbetet bedöms utgöra cirka 20-30 procent av uppdragets omfattning. I arkivdelen
ingår även arbete av utredande karaktär, såsom gallringsutredningar.

Vem är du?
För att vara aktuell för uppdraget behöver du uppfylla nedan kriterier:

• Högskoleutbildning inom arkivvetenskap eller motsvarande kunskap förvärvad genom lång arbetslivserfarenhet som arkivarie
• Minst tre års arbetslivserfarenhet av registratur- och arkivarbete, bland annat inom arkivvård, utlämnande av allmän handling, gallring samt digital arkivhantering. Minst ett års erfarenhet av dessa arbetsuppgifter från offentlig verksamhet.
• Erfarenhet och intresse av att ge service till medarbetare.3
• Kunskap och erfarenhet i något av marknadens större diariesystem.

Bör krav:
• Kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och arkivariers funktion och ansvar
• Flerårig erfarenhet av arbete med informationssäkerhet, god kunskap om GDPR
• Flerårig erfarenhet av gallringsutredningar
• Flerårig erfarenhet av hur arbete bedrivs i e-arkiv.

Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som passar in på dig? Ja då söker du såklart rollen via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.

Välkommen!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5813".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/

Arbetsplats
Poolia Sverige AB

Kontakt
Jörgen Piontek
jorgen.piontek@poolia.se
076-014 88 27

Jobbnummer
9750902

Prenumerera på jobb från Poolia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Poolia AB: