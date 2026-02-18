Erfaren Arkivarie till myndighet i Stockholm.
Nu söker vi för ett konsultuppdrag en erfaren Arkivarie till vår kund som är en myndighet i Stockholm.
• Omfattning: Heltid 100%
• Längd: 9 månader
• Start: April/maj
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund.
OBS!
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och du behöver genomgå en säkerhetsklassning med säkerhetsintervju och registerkontroll innan du kan starta uppdraget. Detta kräver b l a svenskt medborgarskap.
Myndigheten har behov av att tillfälligt förstärka organisationen med arkivarie- och registraturkompetens under en period.
Arbetet sker på myndighetens kontor i centrala Stockholm. Viss möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse med beställande kund.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Sedvanliga arkivarieuppgifter som förekommer inom myndighet. Även viss registratur förekommer.
Registraturarbetet bedöms utgöra cirka 20-30 procent av uppdragets omfattning. I arkivdelen
ingår även arbete av utredande karaktär, såsom gallringsutredningar.
Vem är du?
För att vara aktuell för uppdraget behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Högskoleutbildning inom arkivvetenskap eller motsvarande kunskap förvärvad genom lång arbetslivserfarenhet som arkivarie
• Minst tre års arbetslivserfarenhet av registratur- och arkivarbete, bland annat inom arkivvård, utlämnande av allmän handling, gallring samt digital arkivhantering. Minst ett års erfarenhet av dessa arbetsuppgifter från offentlig verksamhet.
• Erfarenhet och intresse av att ge service till medarbetare.3
• Kunskap och erfarenhet i något av marknadens större diariesystem.
Bör krav:
• Kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och arkivariers funktion och ansvar
• Flerårig erfarenhet av arbete med informationssäkerhet, god kunskap om GDPR
• Flerårig erfarenhet av gallringsutredningar
• Flerårig erfarenhet av hur arbete bedrivs i e-arkiv.
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som passar in på dig? Ja då söker du såklart rollen via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
