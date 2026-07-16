Erfaren Arkivarie till myndighet i Stockholm

Poolia AB / Bibliotekariejobb / Stockholm
2026-07-16


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Arkivarie till myndighet i Stockholm
Omfattning: Heltid 100%
Start: 2026-10-01
Längd: 2027-04-15
Nu söker vi för vår kunds räkning en Arkivarie för ett spännande uppdrag i samband med inventering, ordningsställande och flytt av ett omfattande arkivbestånd.Om uppdraget
Vi söker en arkivkonsult till enheten för registratur, kundtjänst och myndighetsarkiv. Uppdraget genomförs i nära samarbete med kollegor på enheten och innebär en central roll i arbetet med att förbereda och genomföra flytten av ett större arkivbestånd.
Du kommer att arbeta med cirka 350 hyllmeter arkivmaterial och säkerställa att arkivet är välordnat, korrekt förtecknat och redo inför flytt och framtida förvaltning.

Publiceringsdatum
2026-07-16

Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:

Inventera arkivbestånd inför flytt

Ordna, förteckna och etikettera arkivmaterial

Registrera och redovisa arkivet i arkivförteckningssystem

Åtgärda identifierade brister, exempelvis genom byte av arkivkartonger och aktomslag

Utreda och verkställa gallring vid behov

Bistå vid packning, transportförberedelser och uppställning av arkivet

För att vara aktuell för uppdraget behöver du uppfylla nedan kriterier:
Akademisk examen med inriktning mot arkivvetenskap omfattande minst 60 hp

Erfarenhet av att förteckna arkiv enligt Allmänna arkivschemat

Goda kunskaper om offentlighets- och sekretesslagen

Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet av flytt av arkivbestånd

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten. Du har god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta ansvar för att driva arbetet framåt.

Så ansöker du
Låter detta som ett passande uppdrag för dig? Uppfyller du kriterierna?
Ja då skall du såklart skicka in din ansökan via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8081903-2104137".

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Poolia

Jobbnummer
10004726

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