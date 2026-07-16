Erfaren Arkivarie till myndighet i Stockholm
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Arkivarie till myndighet i Stockholm
Omfattning: Heltid 100%
Start: 2026-10-01
Längd: 2027-04-15
Nu söker vi för vår kunds räkning en Arkivarie för ett spännande uppdrag i samband med inventering, ordningsställande och flytt av ett omfattande arkivbestånd.Om uppdraget
Vi söker en arkivkonsult till enheten för registratur, kundtjänst och myndighetsarkiv. Uppdraget genomförs i nära samarbete med kollegor på enheten och innebär en central roll i arbetet med att förbereda och genomföra flytten av ett större arkivbestånd.
Du kommer att arbeta med cirka 350 hyllmeter arkivmaterial och säkerställa att arkivet är välordnat, korrekt förtecknat och redo inför flytt och framtida förvaltning.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Inventera arkivbestånd inför flytt
Ordna, förteckna och etikettera arkivmaterial
Registrera och redovisa arkivet i arkivförteckningssystem
Åtgärda identifierade brister, exempelvis genom byte av arkivkartonger och aktomslag
Utreda och verkställa gallring vid behov
Bistå vid packning, transportförberedelser och uppställning av arkivet
För att vara aktuell för uppdraget behöver du uppfylla nedan kriterier:
Akademisk examen med inriktning mot arkivvetenskap omfattande minst 60 hp
Erfarenhet av att förteckna arkiv enligt Allmänna arkivschemat
Goda kunskaper om offentlighets- och sekretesslagen
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av flytt av arkivbeståndDina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten. Du har god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta ansvar för att driva arbetet framåt.Så ansöker du
Låter detta som ett passande uppdrag för dig? Uppfyller du kriterierna?
Ja då skall du såklart skicka in din ansökan via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8081903-2104137". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10004726