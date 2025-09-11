Erfaren Arkivarie för uppdrag Stockholm
2025-09-11
Nu söker vi en erfaren Arkivarie för ett uppdrag hos vår kund som är en myndighet.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: Omgående
• Längd ca 2 månader, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia, men jobbar ute hos vår kund.
En liten myndighet som för avvecklingsarbetet har behov av en arkivkonsult för en tidsbegränsad punktinsats.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Uppdraget innebär:
• Inventera, ordna och förteckna främst analog information, men även om möjlighet/kunskap finns vara behjälplig i arbetet med digital information.
• Den analoga informationen består av ca 73 hyllmeter arkivbestånd.
• Den digitala informationen avser främst myndighetens ärendehanteringssystem Public 360, som driftsattes 2015 samt övriga på myndigheten förekommande informationssystem.
• Förtecknandet ska göras både enligt det allmänna arkivschemat och verksamhetsbaserad arkivredovisning.
• Även övrigt förekommande arbetsuppgifter för avvecklandet av ett arkiv.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:
Kvalifikationer för uppdraget
• Högskoleutbildning med minst 60 högskolepoäng i arkivvetenskap eller annan jämförbar högskoleutbildning, alternativt motsvarande kompetens från tidigare arbetslivserfarenhet.
• God kännedom om regelverk kring arkiv- och informationshantering, t.ex. arkivlagen, arkivförordningen, tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.
• Minst 3-5 års praktisk erfarenhet av arkiv och diarieföring inom offentlig verksamhet.
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska.
Meritande kvalifikationer
• Erfarenhet av ärendehanteringssystemet Public 360 är meritande men inget krav.
• Praktisk erfarenhet av avveckling av arkiv inom offentlig verksamhet.
• Praktisk erfarenhet att arbeta med digitala system och digitalisering av dokument
Personliga egenskaper
• God analytisk förmåga
• God initiativförmåga
• Självgående men trivs också med att arbeta i team.
• God kommunikations- och samarbetsförmåga med olika funktioner/intressenter för arbetet
Om verksamheten
Tycker du att detta uppdrag kan passa in på dig? Ja då söker du såklart tjänsten via länken i annonsen.
Observera kort svarstid!
Välkommen! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Jörgen Piontek jorgen.piontek@poolia.se 076-014 88 27 Jobbnummer
9505060