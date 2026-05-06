Erfaren arbetsterapeut till onkologisk slutenvård och palliativa teamet
Vill du arbeta i en verksamhet där samarbete, utveckling och patientens behov står i centrum? Nu söker vi en erfaren arbetsterapeut till Rehabiliteringen specialistvård på Centralsjukhuset i Karlstad, ett varierat och meningsfullt uppdrag inom onkologisk slutenvård och det palliativa teamet.
Din arbetsplats
Rehabiliteringen specialistvård Centralsjukhuset i Karlstad är en enhet inom verksamhetsområdet hälsa- och rehabilitering. Inom rehabiliteringen specialistvård arbetar cirka 80 medarbetare inom arbetsterapi, fysioterapi och musik- och bildterapi. På enheten finns också rehabiliteringsassistenter anställda. Rehabiliteringen specialistvård arbetar med rehabilitering inom flera olika kliniker på Centralsjukhuset i Karlstad såsom neurologi, geriatrik, onkologi, infektion, barn, kvinnokliniken, kirurgi, medicin, ortopedi, IVA med flera, både inom öppen- och slutenvård.
Inom Rehabiliteringen specialistvård arbetar cirka 25 arbetsterapeuter, vilket gör att vi har goda möjligheter till ett kollegialt utbyte och kompetensöverföring. Det är ett nära samarbete i den dagliga verksamheten, vilket innebär att vi hjälper och stöttar varandra. Vi arbetar utifrån en karriärutvecklingsmodell som beskriver hur man kan utvecklas i sitt kliniska arbete.
Arbete i vår verksamhet förutsätter en flexibilitet samt en vilja och förmåga att arbeta både i team och självständigt. Vi tror på att hälso- och sjukvård måste utgå från våra patienters behov och medarbetarnas kompetens. Vi vill driva hälso- och sjukvården framåt tillsammans med våra medarbetare.
Inom Region Värmland arbetar vi med hälsofrämjande arbetsplatser vilket innebär att vi fokuserar på friskfaktorer, erbjuder möjlighet till fysisk aktivitet på arbetstid och friskvårdsbidrag. Regionen som arbetsgivare har även andra förmåner. Som tillsvidareanställd har du till exempel 50% rabatt på årskort inom kollektivtrafiken.
Vi söker nu en erfaren arbetsterapeut till delat uppdrag mot onkologisk slutenvård och palliativa teamet.
Du kommer att ingå i en mindre arbetsgrupp inom slutenvården där man har ett mycket nära samarbete med varandra för att tillgodose patienternas behov av arbetsterapeutiska bedömningar och insatser. Totalt är det 14 arbetsterapeuter inom slutenvården som även samarbetar mellan de mindre arbetsgrupperna för att tillgodose patienternas behov. Det kan vara korta insatser där arbetsterapeutisk aktivitetsbedömning är viktig för fortsatt planering men även längre rehabiliteringsperioder för patienter med längre vårdtider där du är en del i teamet runt patienten.
Du kommer även ingå i det palliativa teamet som är multidisciplinärt och består i nuläget av läkare, sjuksköterska och fysioterapeut. Teamet arbetar huvudsakligen mot cancersjuka vuxna patienter där sjukdomen inte kan botas. I samarbete med kommunens distriktsköterskor/sjuksköterskor arbetar teamet för att patienten i största möjliga mån ska ha möjlighet att vårdas tryggt i eget boende till livets slut. Stor vikt läggs vid att familj och närstående får råd och stöd för att orka vara delaktiga och känna trygghet.
Din roll är att stärka patientens självständighet, lindra symtom och skapa meningsfullhet i vardagen - även i livets slutskede. Detta genom förbättrad symtomlindring via aktivitetsbaserade strategier, ergonomi och positionering. Stödja patienterna till meningsfulla aktiviteter och anpassa aktiviteter efter energinivå, smärta och funktionsförmåga.
Att inkludera arbetsterapeut i det palliativa teamet är ett projekt som pågår under ett års tid för att sedan utvärderas. Möjligheten till att fortsatt inkludera arbetsterapeut i teamet ses då över. Om inte projektet fortsätter fortsätter anställningen inom rehabiliteringen specialistvård.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med erfarenhet inom yrket och ett intresse för vård i livets slut och onkologi som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med övriga i teamet. Erfarenhet från liknande arbete ses som meriterande. Som person är du trygg i din yrkesroll, strukturerad och självständig. Du samverkar bra med andra och ser till hela verksamhetens bästa i ditt sätt att agera och ta beslut. Då det ingår resor i tjänsten behöver du ha B-körkort. Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
