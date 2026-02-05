Erfaren arbetsledare inom ROT till lokalt byggföretag
Vi söker en engagerad och driven arbetsledare till medelstort byggföretag i Göteborg!
Är du redo att ta nästa steg i din byggkarriär? Hos oss vår kund du chansen att växa tillsammans med ett starkt och framåtblickande team i ett lönsamt och expansivt byggföretag. Nu söker vi en arbetsledare som vill vara med och forma framtidens byggprojekt - från idé till verklighet.
Om rollen
Som arbetsledare har du en nyckelroll i våra projekt. Du ansvarar för att leda och planera det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen och ser till att allt flyter på enligt plan - med kvalitet, effektivitet och trygghet i fokus. Du kommer att:
Leda och samordna personal och underentreprenörer.
Arbeta nära platschef för att driva projekten framåt.
Ha ansvar för planering, genomförande och uppföljning av projektens kvalitet, ekonomi, inköp och tidplan.
Vara med och skapa trygga, hållbara miljöer för de människor som ska leva och verka i det vi bygger.
Här får du inte bara en roll - du får ett förtroende. Ett förtroende att påverka, utveckla och göra verklig skillnad.
Vi erbjuder dig
Möjligheten att utvecklas vidare - kanske till platschef - med stöd av kompetenshöjande utbildningar och en tydlig karriärväg.
Ett arbetsklimat där varje medarbetare uppmuntras att ta ansvar, fatta egna beslut och bidra till vår gemensamma framgång.
En företagskultur där säkerhet, trivsel och hållbarhet alltid går först - aldrig på bekostnad av lönsamhet.
Ett erfaret och sammansvetsat team där vi hjälper varandra att lyckas.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från byggbranschen och har arbetat som arbetsledare i projekt i spannet 50-100 miljoner. Du behöver ha erfarenhet av ROT projekt sen tidigare för att kunna bli aktuell. Gärna 4-5 års erfarenhet totalt som arbetsledare. Du har god teknisk och kvalitetsmässig förståelse, och är lika bekväm med administration som med produktion.
Som person är du:
Drivande och lösningsorienterad - du ser möjligheter där andra ser problem.
En naturlig ledare som får andra att växa och prestera sitt bästa.
Strukturerad, noggrann och har ett gott affärssinne.
En skicklig kommunikatör som bygger starka relationer med både kollegor och kunder.
Ödmjuk.
Låter det intressant?
Hör gärna av dig till Jimmy Eriksson på 0706-691988 eller jimmy@sibeconstruction.se
om du vill veta mer om rollen.Läs gärna mer om oss på www.sibeconstruction.se
