Erfaren arbetsledare inom anläggning till engagerat företag
Jobnet AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-06-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobnet AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Alingsås
, Borås
eller i hela Sverige
Det är viktigt att klargöra att rollen är för Falkdahl och att Jobnet endast fungerar som plattform för din ansökan.
Falkdahl växer och söker en erfaren arbetsledare som vill driva egna mark- och anläggningsprojekt med stort ansvar och korta beslutsvägar. Här får du möjlighet att påverka både dina projekt och företagets fortsatta utveckling i ett växande bolag med starka kundrelationer och höga ambitioner.
Ditt jobb på Falkdahl
Som arbetsledare hos Falkdahl kommer du att ha ansvar för egna mark- och anläggningsprojekt, från den första planeringsfasen till den slutliga leveransen. Rollen innebär att du har en nära dialog med kunder, där du identifierar deras behov, presenterar lösningar, tar fram offerter och säkerställer att projekten genomförs enligt plan. Du kommer att leda och samordna yrkesarbetare, maskinförare och underentreprenörer, samtidigt som du ansvarar för att produktionen fungerar smidigt med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet i det dagliga arbetet. I dina arbetsuppgifter ingår även att planera resurser, följa upp tidplaner och projektens ekonomi samt att hantera dokumentation, egenkontroller och uppföljning på ett strukturerat sätt.
Den här rollen passar dig som trivs med att ta ansvar, fatta beslut och planera flera steg framåt. Du behöver vara bekväm med att både ha dialoger med kunder och att vistas ute i produktionen. Förmågan att skapa struktur även i ett högt tempo är viktig. På Falkdahl får du stort förtroende, korta beslutsvägar och möjligheten att påverka både dina projekt och företagets fortsatta utveckling. Du blir en del av ett växande företag där engagemang, kvalitet, säkerhet och långsiktiga relationer är centrala värden.
Är det här du?
Minst 5 års erfarenhet från mark- och anläggningsbranschen.
Erfarenhet som arbetsledare, platschef eller motsvarande.
Praktisk erfarenhet av anläggningsarbete, rörläggning och grundläggning och ritningsläsning.
Förmåga att planera, leda och följa upp projekt självständigt.
Erfarenhet av att samordna personal, maskinförare och underentreprenörer.
Förståelse för ekonomi i projekt.
Kunskap inom arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet.
Grundläggande förståelse för AMA anläggning.
Datorvana och lätt för att arbeta i digitala system.
God svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
Hos Falkdahl värdesätts din förmåga att skapa struktur och leda projekt. Här får du utrymme att ta ansvar, kommunicera tydligt och hitta lösningar i en miljö där samarbete och trygghet står i fokus. Din insats gör skillnad i ett team som stöttar och lyfter varandra.
• **
Gå in direkt och gör en anonym lönematchning: https://jobnet.se/arbetsledare-anlaggning-falkdahl-vastra-frolunda
• **
Via länken hittar du bilder, förmåner och mer information om tjänsten på Falkdahl. Det är viktigt att klargöra att rollen är för Falkdahl och att Jobnet endast fungerar som plattform för din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Gå in direkt och gör en anonym lönematchning på Jobnet: Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobnet AB
(org.nr 559309-1696), https://jobnet.se/arbetsledare-anlaggning-falkdahl-vastra-frolunda
Ingela Gathenhielms Gata 7 (visa karta
)
421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Falkdahl Jobbnummer
9979420