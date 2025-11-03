Erfaren applikationsspecialist inom SAP HR/HCM
2025-11-03
Vill du också arbeta i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land? I Försvarsmakten gör alla våra medarbetare skillnad för Sverige varje dag.
Försvarsmaktens Telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) söker en ny kollega till Systemförvaltningsenheten (SFE) i Enköping. SFE förvaltar och utvecklar Försvarsmaktens IT-system/applikationer och masterdata. Vårt huvudsakliga uppdrag är att säkerställa systemens funktionalitet och säkerhet, att informationen är säker, riktig och tillgänglig för att på så sätt bidra till Försvarsmaktens operativa förmåga. Vi är ca 200 medarbetare samt ett stort antal konsulter fördelade på 6 avdelningar.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation samt ställer stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar fysisk träning i veckan på arbetstid och tillgång till flera träningsanläggningar samt möjlighet till ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
• Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Du kommer arbeta inom Avdelning PRIO som ansvarar för förvaltning och utveckling av Försvarsmaktens SAP-lösning (PRIO). Våra medarbetare driver systemförvaltning och utveckling inom bland annat Logistik, Ekonomi och HR. Under de senaste åren har vi genomfört en större teknisk konvertering till SAP S4/HANA och nu fokuserar vi på nästa steg i arbetet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som del av vårt team blir du länken mellan HR-processerna i Försvarsmakten och vår systemlösning. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat incident- och problemhantering, konfigurering i SAP och systemutveckling. Du kommer få ansvar för att driva och utveckla både enklare och mer komplexa ärenden och du kommer att arbeta nära lösningsspecialister, arkitekter och utvecklare.
Vår grupp består av systemanalytiker, lösningsspecialister, teamlead och sektionschef - alla med starkt engagemang och driv.
Vi söker en kollega som redan har en hel del erfarenhet av SAP. Vi lär dig vår systemlösning (PRIO), hur vi valt att sätta upp den och hur den används i vår verksamhet - och du bidrar med dina kunskaper inom SAP för att öka vår förmåga inom området.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Underhålla, konfigurera och utveckla SAP
* Stödja andra systemanalytiker, lösningsspecialister, processledare och andra intressenter i både praktiska och strategiska frågor
* Ge stöd till Försvarsmaktens verksamhet i system- och användarfrågor
* Planera, driva och delta i utvecklings- och förvaltningsarbete
* Medverka i spännande projekt och aktiviteter
Kvalifikationer (krav)
• Flerårig erfarenhet av större installation av SAP som applikationsspecialist, lösningsspecialist, förvaltare eller utvecklare
• Akademisk examen inom relevant område, exempelvis systemvetenskap, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• God samarbetsförmåga
• Förmåga att skapa struktur, ordning och reda
Meriterande
• Erfarenhet av SAP H4S4 eller SAP S4/HANA
• Erfarenhet av SAP HR/HCM
• Erfarenhet av SAP Fiori
• Erfarenhet av att arbeta med agila ramverk
• Erfarenhet av projektledning eller förvaltningsledning
Tidigare erfarenhet från Försvarsmakten eller från annan statlig myndighet alternativt erfarenhet eller annan större organisation
Vi söker dig som är engagerad, målinriktad och drivande. Du tar gärna initiativ, är ansvarstagande och trivs i ett nära samarbete med andra.
Du har ett stort IT-intresse och vill bidra till både förvaltning och utveckling av affärssystem. Du lockas av att arbeta i gränslandet mellan teknik och verksamhet och vill utvecklas i båda riktningarna. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Observera att möjligheterna till distansarbete är begränsade i denna befattning.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som civilt anställd. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum enligt överenskommelse
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta sektionschef Johanna Tunberg på tfn 070-848 56 87. Ansökningar hanteras löpande under rekryteringsperioden. För upplysningar angående anställningsvillkor kontakta FMTIS J1 019-393500 (växel).
Fackliga företrädare
SACO Agneta Landquist
OFR/S Per Andersson
OFR/O Anna Tuulik
SEKO Matz Felix
Samtliga nås via växeln på 019-393500.
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-07. Din ansökan ska innehålla CV som styrker dina kvalifikationer och meriter samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Enligt överenskommelse
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9586644