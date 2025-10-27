Erfaren Analytisk Utredare till Skolinspektionen i Stockholm
2025-10-27
Skolinspektionen arbetar för en skola där alla elever får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Alla barn, elever och vuxenstuderande ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Myndigheten är lokaliserad på fem orter
Vi söker nu en erfaren utredare till Enheten för analys och granskningsdesign, som ingår i Analys- och statistikavdelningen på Skolinspektionens huvudkontor i Stockholm.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att leda uppdrag som innebär ett kvalificerat utrednings - och analysarbete, men också att medverka i uppdrag som leds av andra. Enheten ansvarar bland annat för att projektleda och återrapportera vissa regeringsuppdrag genom att analysera och sammanställa iakttagelser från myndighetens verksamhet. Beredning av direktiv- och beslutsunderlag för tematisk inspektion är en del av enhetens uppdrag och arbetsuppgifter. Övrigt förekommande arbetsuppgifter är att bidra till myndighetens samlade uppdrag såsom myndighetens årsrapport, verksamhetsutveckling, svara på remisser mm. I arbetet ingår även att bedriva ett omvärldsarbete för att rikta inspektionsresurser mot relevanta områden.
Vi erbjuder ett kvalificerat och varierat arbete med möjligheter att utvecklas som utredare tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor.Kvalifikationer
Du ska ha:
• samhällsvetenskaplig, pedagogisk, juridisk eller motsvarande examen som arbetsgivaren bedömer relevant
• flerårig arbetslivserfarenhet av att leda uppdrag och projekt
• flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet av att skriva kvalificerade analyserande underlag och rapporter
• aktuell arbetslivserfarenhet av kvalitativa utredningsmetoder
• mycket god förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska.
Det är meriterande med
• god kunskap i det svenska skolsystemet
• kompetens inom skoljuridik
• erfarenhet av verksamhetsövergripande arbete
• arbetslivserfarenhet från statlig myndighet
För att trivas i rollen är det viktigt att du är aktiv och snabbt kan sätta dig in i nya områden, att du har god analytisk och kommunikativ förmåga och tar ansvar för ett gott resultat. Du är en van projektledare, med förmåga och erfarenhet av att leda ett projekt från ax till limpa, på verksamhetövergripande nivå. Du har ett flexibelt förhållningssätt, är öppen för att ge och ta emot konstruktiv återkoppling och vill dela med dig av erfarenheter och idéer för att bidra till utveckling och lärande. Rollen ställer krav både på samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt, lösningsfokuserat och prestigelöst. Du behöver ha en mycket god förmåga att kunna planera ditt arbete och kunna hantera flera parallella uppdrag.
Personliga egenskaper, förmågor och motivation samt kompetenser som kompletterar befintlig grupp kommer att tillmätas stor vikt.
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på huvudkontoret i Stockholm. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast.
Våra förmåner omfattar bland annat friskvård, flexibel arbetstid, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor
Skolinspektionen värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Våra värdeord är trovärdighet, tydlighet och tillgänglighet.
Ansökan
Klicka på ansök nedan, bifoga personligt brev och cv. Välkommen med din ansökan senast den 17 november 25. Ansökan har dnr: 2025:9687
Frågor
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Maria Nyman.
Fackliga företrädare Saco-S: Birger Östberg, OFR/S: Mattias Friström.
Samtliga nås via växelnumret: 08-586 080 00.
För frågor rörande själva rekryteringsprocessen kontakta rekrytering@skolinspektionen.se
Skolinspektionen har tagit ställning till rekryteringskanaler och önskar inte kontakt med mediesäljare gällande förslag till rekryteringslösningar. Ersättning
individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
