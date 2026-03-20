Erfaren analytiker inriktning europeisk säkerhetspolitik
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
FOI:s avdelning Försvarsanalys växer och söker nu en erfaren analytiker/forskare till enheten för euroatlantisk säkerhetspolitik. Har du doktors- eller masterexamen inom statsvetenskap, internationella relationer, krigsvetenskap eller annat relevant ämne samt ett stort intresse för säkerhets- och försvarspolitik? Har du dessutom några års erfarenhet av kvalificerad forsknings-/analysverksamhet? Då kanske just du blir vår nya kollega! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Om tjänsten
Som analytiker vid enheten för euroatlantisk säkerhetspolitik arbetar du med tillämpad forskning och analys med policyrelevant inriktning. Enhetens största uppdragsgivare är Försvarsdepartementet och Försvarsmakten, men vi arbetar även på uppdrag av andra aktörer inom det svenska totalförsvaret. På FOI finns expertis inom många ämnesområden och vi arbetar tillsammans med forskning, analys och metodutveckling med ett vetenskapligt förhållningssätt. Föreläsningar och andra kunskapsspridande uppgifter samt resor för datainsamling och konferenser förekommer i tjänsten. Anställningen kan komma att omfatta en arbetsledande roll.
Om enheten
FOI finns på fyra platser: Stockholm-Kista, Umeå, Stockholm-Grindsjön och Linköping. Du kommer att ingå i enheten för euroatlantisk säkerhetspolitik som tillhör avdelningen Försvarsanalys, vars kontor är beläget i Kista. Läs mer på vår hemsida om vad vi gör: Avdelningen Försvarsanalys .
Vi söker dig som har:
Vi söker dig som har:
Minst en magisterexamen i statsvetenskap, internationella relationer, krigsvetenskap, eller annan inriktning som vi bedömer relevant för vår verksamhet.
Några års relevant och aktuell arbetslivserfarenhet.
Dokumenterade kunskaper och tydligt intresse för säkerhets- och försvarspolitik, gärna avseende länderna i Sveriges närområde, de europeiska stormakterna, Nato och dess strategi för avskräckning och försvar eller europeiska försvarssamarbeten.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Förutom att passa in i ovan angivna beskrivning har du mycket god analysförmåga som gör att du kan hantera och analysera komplexa problem. Eftersom vi jobbar i projektform samarbetar du bra med kollegor, uppdragsgivare och andra intressenter. Du är självgående och trivs med att ta eget ansvar för dina uppgifter och du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Då arbetet kan omfatta en arbetsledande roll har du god ledarskapsförmåga eller är villig att lära dig bli en bra ledare. Du arbetar kontinuerligt med att lära dig mer och ständigt utveckla samt fördjupa din kompetens. Vidare är du kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Arbetslivserfarenhet från forsknings-/analysverksamhet eller från annan utrikes- eller försvarsmyndighet.
Kunskap om militära förhållanden, t.ex. genom arbete, värnplikt eller officersutbildning.
Språkkunskaper i andra europeiska språk utöver engelska - främst i polska, estniska, lettiska, litauiska, tyska och franska
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 12 april!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Mike Winnerstig eller tf enhetschef Eva Hagström Frisell. Fackliga företrädare är Petra Muir (Saco-S) och Lisa Bergsten (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
