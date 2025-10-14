Erfaren administratör till spännande infrastrukturprojekt!
2025-10-14
Är du en driven administratör som söker en ny utmaning inom infrastrukturområdet? Vi söker nu en skicklig administratör med erfarenhet av att samordna och koordinera arbetsprocesser för att bidra till ett stort och betydelsefullt projekt!
Hos vår kund, en ledande aktör inom infrastruktur, får du möjlighet att arbeta med varierande och utmanande arbetsuppgifter. I rollen får du möjlighet att arbeta med varierande administrativa uppgifter, där du både hanterar dokumentation och bidrar till förbättring av processer och rutiner. Rollen kombinerar operativa uppgifter med utvecklingsinsatser, och du får vara en central del av teamets arbete.
Vi söker dig som kan börja vid årsskiftet 2025/2026, men urval sker löpande - så skicka in din ansökan redan idag!
Information om tjänsten
Tjänsten är en del av vår personaluthyrning, där du blir anställd av Sodajo Consulting och arbetar som konsult hos vår kund. Du kommer att samarbeta nära projektledare och andra intressenter, med uppgifter som bland annat omfattar:
Diarieföring, arkivering och dokumenthantering
Mötesadministration, inklusive kallelser, protokoll och agenda
Planering och uppföljning av parallella administrativa uppgifter
Fakturahantering och kontering
Stöd vid onboarding och offboarding av personal
Bidra till förbättring av arbetsflöden och administrativa processer
Vi söker dig som
Har gymnasieexamen med godkänt slutbetyg
Har minst 5 års dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete inom kontor, ekonomi, HR, kundservice eller offentlig verksamhet
Har minst 5 års erfarenhet av att självständigt planera, prioritera och följa upp flera parallella arbetsuppgifter
Har minst 4 års erfarenhet av fakturahantering
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
Meriterande erfarenheter är
Erfarenhet av diarieföring, arkivering, dokumenthantering eller mötesadministration
Systemvana, gärna har du arbetat i Agresso, Antura, Avima, EDIT eller liknande
Erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig sektor eller som projekt-/programadministratör
Vi söker dig som är ansvarsfull, initiativtagande och lösningsorienterad. Du trivs med varierade administrativa och serviceinriktade uppgifter och har förmågan att ligga steget före för att underlätta för dina kollegor. Du är strukturerad, självgående och engagerad, med god kommunikationsförmåga som skapar tydliga och effektiva arbetsflöden. Ett intresse för samhällsutveckling är meriterande.
Vi erbjuder
Möjlighet att bidra till ett viktigt projekt med samhällsrelevans
En central roll där din kompetens och erfarenhet gör skillnad
Dynamiskt arbetsklimat med möjlighet att utveckla dina administrativa färdigheter
Långsiktigt samarbete med möjlighet till framtida anställning hos kunden
Startdatum: Omgående
Tjänstens omfattning: Heltid
Plats: Stockholm
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor kring tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare:
Fanny Gustafsson
fanny.gustafsson@sodajo.se
