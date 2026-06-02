Erfaren administratör till myndighet i Stockholm.
Poolia AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Nu söker vi för ett längre konsultuppdrag en erfaren administratör med IT kompetens.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: Omgående
• Längd: 2027-05-30, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund i mycket fina lokaler.
Viss del distansarbete möjligt.Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Du kommer arbeta som ett stöd till avdelningschefen, enhetschefer och medarbetarna på avdelningen samt till sina
kollegor i staben. Det stöd som efterfrågas varierar och kan handla om bl.a. resebokningar, enkätutskick, beställningar till avdelningen, mötes- och konferensbokningar, enklare personaladministrativa uppgifter m.m.
Utöver det ingår att samarbeta med kollegor inom staben som ansvarar för systemförvaltning samt controlling men också att självständigt ansvara för ett av avdelningens system. Förväntningar på dig är att du är samarbetsinriktad, kommunikativ och prestigelös. Tycker om struktur och ordning, har förmågan att sätta sig in i nya frågor snabbt och ha
god förståelse för och kunna ta till sig och självständigt arbeta i nya systemstöd.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ansvar för inhämtande av bekräftelser från andra offentliga verksamheter som vill ansluta sig till
Statens inköpscentrals ramavtal. Denna korrespondens sker via webbformulär men även via
telefon och e-post.
• Förvaltning av Kammarkollegiets avropstjänst för tolkförmedlingstjänster vilket omfattar kontakt
med leverantör samt användare, befintliga och nya.
• Bokning och planering av konferenser, interna och externa i varierande storlek.
• Assistent till avdelningschef och vid behov enhetschefer. I detta kan ingå mötesbokningar och
kontakter med externa parter samt telefonpassning.
• Beställningsansvarig för avdelningen. Alla beställningar på avdelningen går via avdelningsadministratören. Det kan handla om att beställa IT-utrustning , litteratur med mera.
• Personaladministratör. Avdelningsadministratören ansvarar för att, vid behov, hjälpa till att
sjukanmäla medarbetare.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Mmycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
Erfarenhet av systemförvaltning av digitala system, systemstöd samt god it-kompetens
Beskriv kort din erfarenhet av att arbeta med systemförvaltning av digitalt system.
Beskriv kort din erfarenhet av utveckling av systemstöd.
Beskriv kort din IT-kompetens
Har du tidigare erfarenhet från liknande roll hos en myndighet så är det meriterande.
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som passar in på dig? Ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen!Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Jörgen Piontek jorgen.piontek@poolia.se 076-014 88 27 Jobbnummer
9941647