Erfaren administratör till myndighet i Stockholm.
Nu söker vi för ett konsultuppdrag en erfaren administratör till vår kund som är en myndighet i Stockholm.
• Omfattning: Heltid
• Start: Omgående
• Längd: 6 månader, eventuellt längre
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos vår kund.
Distansarbete möjligt 2 dagar/vecka.l
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vi söker en driven, självgående och serviceinriktad kvalificerad administratör till vår kund i Stockholm. Rollen innebär brett administrativt stöd till chefer och verksamhet inom myndighetens stödverksamhet, samt att bidra till utvecklingen av den samlade administrationen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Administrativt stöd: mötesplanering, agenda, minnesanteckningar, utskick, dokumentation, sammanställningar och kvalitetssäkring.
• Ärendehantering: registrering, diarieföring, arkivering, utlämnande av allmän handling, expediering och publicering av beslut.
• Chefsstöd vid introduktion av nya medarbetare.
• Ekonomiadministration: fakturor, kvitton, reseräkningar och beställningar.
• Protokollföring vid samverkansmöten.
• Administrativt stöd till Rättsenheten och Avdelningen för analys och statistik, inklusive kontakt med LAN och domstol.
• Hantering av behörighets- och inpasseringskort.
• Löpande basadministration inom myndigheten.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:
Kravprofil (ska krav)
• Gymnasieexamen, gärna med administrativ inriktning, eller motsvarande utbildning.
• Mångårig erfarenhet av liknande administrativa arbetsuppgifter.
• Flera års erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete i stödjande roll.
• Erfarenhet från statlig verksamhet.
• Mycket god datorvana (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).
• Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande
• Eftergymnasial eller högskoleutbildning med administrativ inriktning.
Personliga egenskaper (ska krav)
• Prestigelös, serviceinriktad och med hög integritet.
• Strukturerad, metodisk och ordningsskapande.
• Flexibel, noggrann och kvalitetsmedveten.
• Självgående, initiativtagande och lösningsorienterad.
• God samarbetsförmåga och förmåga att prioritera brett och effektivt.
• Intresserad av att förstå myndighetens verksamhet och styrning.
Om verksamheten
Tycker du att ovan passar in på dig? Uppfyller du SKA kraven? Ja då skall du såklart söka rollen via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen!Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Jörgen Piontek jorgen.piontek@poolia.se 076-014 88 27
9842889